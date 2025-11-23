    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsOrangensaft RohstoffvorwärtsNachrichten zu Orangensaft
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl senkt die Preise für Fruchtsäfte um bis zu 40 Cent / Der Frische-Discounter bewegt als Preisführer den Markt (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Ab Montag, den 24. November 2025, senkt Lidl in Deutschland
    dauerhaft die Preise für verschiedene Fruchtsäfte sowie einen Fruchtnektar der
    Eigenmarke "Solevita". Der "Solevita Frischer Orangensaft mit Fruchtfleisch" mit
    dem Rainforest Alliance-Siegel wird 40 Cent günstiger und ist künftig für 2,59
    Euro erhältlich.

    Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
    konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. In Deutschland
    liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Fruchtsaft und Nektar laut Verband der
    deutschen Fruchtsaftindustrie e.V. (VdF) aktuell bei etwa 24 Litern pro Jahr,
    wobei Apfel- und Orangensaft zu den beliebtesten Sorten zählen.[1]

    Für eine ausgewogene Ernährung werden fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag
    empfohlen. Als Richtwert für eine Portion gilt jeweils eine Handvoll. Laut dem
    VdF lässt sich eine dieser fünf Portionen durch Fruchtsaft ersetzen. Diese
    Alternative bietet sich vor allem an, wenn man unterwegs ist, wenig Zeit hat
    oder in den Wintermonaten, wenn die Auswahl an frischem Obst nicht ganz so
    vielfältig ist.[2]

    Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell
    bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.

    Diese Fruchtsäfte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich
    günstiger:

    - Solevita Frischer Orangensaft mit Fruchtfleisch, 1 Liter, neu 2,59 Euro statt
    2,99 Euro
    - Solevita Frischer Orangensaft ohne Fruchtfleisch, 1 Liter, neu 2,59 Euro statt
    2,99 Euro
    - Solevita Frischer Apfelsaft naturtrüb und Apfel-Mango, 1 Liter, neu 1,79 Euro
    statt 1,99 Euro
    - Solevita Frischer Direktsaft Orange Mango und Roter Multi-Mix, 1 Liter, neu
    2,49 Euro statt 2,69 Euro
    - Solevita Apfel Direktsaft naturtrüb, 1 Liter, neu 1,29 Euro statt 1,39 Euro
    - Solevita 100% Apfelsaft, 1,5 Liter, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 0,99
    Euro/Liter) statt 1,59 Euro
    - Solevita Apfelnektar 50%, 1,5 Liter, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 0,99
    Euro/Liter) statt 1,59 Euro

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    [1] Quelle: Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V., Die deutsche
    Fruchtsaftindustrie in Zahlen.

    [2] Quelle: Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie e.V., Ausgewogen ernähren
    - Fruchtsaft gehört dazu.

    Pressekontakt:

    Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6164440
    OTS: Lidl




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lidl senkt die Preise für Fruchtsäfte um bis zu 40 Cent / Der Frische-Discounter bewegt als Preisführer den Markt (FOTO) Ab Montag, den 24. November 2025, senkt Lidl in Deutschland dauerhaft die Preise für verschiedene Fruchtsäfte sowie einen Fruchtnektar der Eigenmarke "Solevita". Der "Solevita Frischer Orangensaft mit Fruchtfleisch" mit dem Rainforest …