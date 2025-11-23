NORMA Eigenmarkensäfte von TRIMM mit neuen, reduzierten Preisen - Qualitätsanspruch bleibt unverändert hoch / Fünfte Preissenkungsrunde im November 2025 (FOTO)
Der Lebensmittel-Discounter NORMA kündigt eine deutliche Preissenkung für Säfte
der Eigenmarke TRIMM an.
Ab Montag, den 24.11.2025 werden ausgewählte Sorten um bis zu 13 Prozent im
Preis reduziert, um Kundinnen und Kunden den Vitamingenuss noch weiter zu
versüßen.
Die Entscheidung zur Reduzierung der Preise basiert auf verbesserten
Einkaufskonditionen welche es dem Unternehmen ermöglichen, Kostenvorteile
direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben - ohne Kompromisse
bei Qualität, Geschmack oder Frische.
unseren Kundinnen und Kunden damit einen echten Mehrwert zu bieten. Dabei
bleibt unser Anspruch unverändert: höchste Qualität, sorgfältige Auswahl der
Zutaten und maximale Transparenz", erklärt ein Sprecher aus der NORMA Zentrale.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:
TRIMM Frischer Orangen Direktsaft, 1l
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,59 EUR
TRIMM Frischer Mehrfruchtsaft, 1l
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
TRIMM Apfel Direktsaft, 1l
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
TRIMM Apfelsaft klar, 1l
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6164461
OTS: NORMA
Sehr viele Infos, insbesondere zur Strategie. Sehr plausibel fand ich die Erläuterung zum Wasserdeal. Die Sparte wurde zum 19fachen des EBIT verkauft und die Marktkapitalisierung hatte nie diesen Wert widergespiegelt, also war es konsequent diesen Wert im Verkauf zu realisieren, insbesondere da es nahezu kaum Synergieeffekte mit den anderen Sparten gibt. Dem Unternehmen fließt Liquidität in Höhe von 20 EUR pro Aktie zu, daher ist man auch selbst überzeugt, dass der Aktie deutlich unterbewertet ist. Sehr ausführlich wurde erläutert wie Norma bis 2028 eine zweistellige Marge erzielen will. Dem Industriebereich wird großes Wachstum beigemessen und hier will man sich auch verstärken. Die Suche und Identifikation geeigneter Übernahmekandidaten hat wohl schon begonnen, Roland Berger unterstützt hierbei.
Für 2026 liegt noch keine Prognose vor, aber wenn man die vollständig bereinigte EBIT-Marge von 2-3 Prozent für 2025 zugrunde legte, ergäbe sich bei einem Umsatz von 800 Mio ein EBIT i.H.v. 16 bis 24 Mio, bei deutlich verbessertem Finanzergebnis. Demgegenüber stünde ein um die Auskehrung an die Aktionäre bereinigter Börsenwert von rund 130 bis 150 Mio für ein Unternehmen, das netto Finanzschulden frei ist. Die Phantasie bzgl. Margenverbesserung und ertragssteigernder Zukäufe gibt es "on top".