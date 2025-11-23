    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    NORMA Eigenmarkensäfte von TRIMM mit neuen, reduzierten Preisen - Qualitätsanspruch bleibt unverändert hoch / Fünfte Preissenkungsrunde im November 2025 (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Der Lebensmittel-Discounter NORMA kündigt eine deutliche Preissenkung für Säfte
    der Eigenmarke TRIMM an.

    Ab Montag, den 24.11.2025 werden ausgewählte Sorten um bis zu 13 Prozent im
    Preis reduziert, um Kundinnen und Kunden den Vitamingenuss noch weiter zu
    versüßen.

    Die Entscheidung zur Reduzierung der Preise basiert auf verbesserten
    Einkaufskonditionen welche es dem Unternehmen ermöglichen, Kostenvorteile
    direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben - ohne Kompromisse
    bei Qualität, Geschmack oder Frische.

    "Wir freuen uns, die Preise unserer leckeren Fruchtsäfte senken zu können und
    unseren Kundinnen und Kunden damit einen echten Mehrwert zu bieten. Dabei
    bleibt unser Anspruch unverändert: höchste Qualität, sorgfältige Auswahl der
    Zutaten und maximale Transparenz", erklärt ein Sprecher aus der NORMA Zentrale.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:

    TRIMM Frischer Orangen Direktsaft, 1l
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,59 EUR

    TRIMM Frischer Mehrfruchtsaft, 1l
    Bislang: 2,69 EUR
    Jetzt: 2,49 EUR

    TRIMM Apfel Direktsaft, 1l
    Bislang: 1,39 EUR
    Jetzt: 1,29 EUR

    TRIMM Apfelsaft klar, 1l
    Bislang: 1,09 EUR
    Jetzt: 0,99 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6164461
    OTS: NORMA


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die strategische Neuausrichtung der NORMA Group, die auf Margenverbesserung durch selektive Auftragsakquise, Effizienzsteigerungen und den Ausbau profitabler Geschäftsbereiche setzt. Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen langfristig die Bewertung und Kursentwicklung positiv beeinflussen, wobei auch mögliche Aktienrückkäufe und Dividenden im Zusammenhang mit geplanten Verkäufen diskutiert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NORMA Group eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NORMA Eigenmarkensäfte von TRIMM mit neuen, reduzierten Preisen - Qualitätsanspruch bleibt unverändert hoch / Fünfte Preissenkungsrunde im November 2025 (FOTO) Der Lebensmittel-Discounter NORMA kündigt eine deutliche Preissenkung für Säfte der Eigenmarke TRIMM an. Ab Montag, den 24.11.2025 werden ausgewählte Sorten um bis zu 13 Prozent im Preis reduziert, um Kundinnen und Kunden den Vitamingenuss noch …