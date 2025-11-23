NORMA Eigenmarkensäfte von TRIMM mit neuen, reduzierten Preisen - Qualitätsanspruch bleibt unverändert hoch / Fünfte Preissenkungsrunde im November 2025 (FOTO)

Sehr viele Infos, insbesondere zur Strategie. Sehr plausibel fand ich die Erläuterung zum Wasserdeal. Die Sparte wurde zum 19fachen des EBIT verkauft und die Marktkapitalisierung hatte nie diesen Wert widergespiegelt, also war es konsequent diesen Wert im Verkauf zu realisieren, insbesondere da es nahezu kaum Synergieeffekte mit den anderen Sparten gibt. Dem Unternehmen fließt Liquidität in Höhe von 20 EUR pro Aktie zu, daher ist man auch selbst überzeugt, dass der Aktie deutlich unterbewertet ist. Sehr ausführlich wurde erläutert wie Norma bis 2028 eine zweistellige Marge erzielen will. Dem Industriebereich wird großes Wachstum beigemessen und hier will man sich auch verstärken. Die Suche und Identifikation geeigneter Übernahmekandidaten hat wohl schon begonnen, Roland Berger unterstützt hierbei.





Insgesamt machte der Vortrag einen sehr souveränen Eindruck, der wusste genau wovon er spricht, auch tief im Detail.





Fazit für mich: Das Geschäft hat enormes Potenzial was es zu heben gilt + signifikanter Ausschüttung in 2026. Nur bisher hat die Aktie es schwer in einem Markt der nur Momentum zu spielen scheint. Muss man Geduld haben, kann ab morgen beginnen zu steigen oder erst viel später. Vielleicht bringen die neuen Aktionäre Schwung in den Kurs. Könnte auch ein Top Übernahmekandidat sein.