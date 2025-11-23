    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Bayer meldet Erfolg in klinischer Studie zu Asundexian bei Schlaganfällen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer erzielt Fortschritte mit Asundexian gegen Schlaganfall.
    • Medikament reduziert Risiko ischämischer Schlaganfälle signifikant.
    • Gespräche über Zulassungsanträge mit Gesundheitsbehörden starten.
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    LEVERKUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit dem Medikament Asundexian zur Behandlung von Schlaganfällen erzielt. Das Mittel habe die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie erreicht, teilte der Dax -Konzern am Sonntag in Berlin mit. Asundexian habe das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls im Vergleich zu Placebo bei Patienten unter anderem nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall signifikant reduziert, jeweils in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung. Bayer werde weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Detaillierte Ergebnisse der Studie sollen auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress vorgestellt werden.

    Asundexian wurde den Angaben zufolge bereits von der US-Gesundheitsbehörde FDA (Federal Drug Administration) der Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Schlaganfallprävention bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erteilt. Mit einem solchen Status ist eine beschleunigte Zulassung möglich für vielversprechende Arzneien./men

    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 27,62 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,13 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -16,73 %/+8,62 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, die seit Jahren schwankt und aktuell bei etwa 27,28 Euro liegt. Die Diskussion ist geprägt von Unsicherheiten, hoher Volatilität und spekulativen Bewegungen. Es werden rechtliche Streitigkeiten, mögliche Kapitalmaßnahmen und positive Nachrichten wie Medikamentenzulassungen thematisiert, wobei die Stimmung insgesamt abwartend und skeptisch ist.
    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
