Bayer meldet Erfolg in klinischer Studie zu Asundexian bei Schlaganfällen

Ich glaube, eine "seriöse" KE ist aktuell nicht machbar. Meines Erachtens kann der Vorstand das nur durchführen, nachdem alle Risiken und Optionen abgewogen sind. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: So lang noch nicht klar ist, ob sich der Supreme Court des Falles annimmt, sind die Optionen nicht klar. Sprich: ein Vorstand kann - meines Erachtens - nicht heute einen teuren Vergleich (inkl. KE) absegnen, wenn morgen der Supreme Court neue Chancen eröffnen könnte, die eine Lösung gänzlich ohne KE ermöglichen.





Was aber nun die Bayer Aktie die letzten Tage treibt - oder eben auch nicht treibt, erschließt sich mir nicht.





Ich verstehe zudem auch nicht, warum nun alle keine Angst mehr vor der "KI Blase" haben. Um das zu veranschaulichen: Die Angst, die mit der "KI Blase" zusammenhängt, ist die, dass sich die Investitionen in KI nicht rentieren. Da die Investitionen teils mit Schulden finanziert sind, droht hier eine neue Schuldenblase, Bankenschieflagen, ...wir kennen das ja aus den letzten Krisen.





ABER: Dass es einen unveränderten Run auf KI Hardware (siehe Nvidia) gibt, ist meines Erachtens kein Zeichen für eine Entwarnung. Eine Entwarnung wäre allenfalls dann gegeben, wenn sich zeigt, dass KI-basierte Geschäftsmodelle profitabel betrieben werden. Und gerade nicht - ich wiederhole mich - dass Hardware verkauft wird bzw. in dem Bereich investiert wird. Aber das ist ein Thema, das Bayer nicht direkt betrifft.