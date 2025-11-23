Bayer meldet Erfolg in klinischer Studie zu Asundexian bei Schlaganfällen
- Bayer erzielt Fortschritte mit Asundexian gegen Schlaganfall.
- Medikament reduziert Risiko ischämischer Schlaganfälle signifikant.
- Gespräche über Zulassungsanträge mit Gesundheitsbehörden starten.
LEVERKUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in einer klinischen Studie Fortschritte mit dem Medikament Asundexian zur Behandlung von Schlaganfällen erzielt. Das Mittel habe die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie erreicht, teilte der Dax -Konzern am Sonntag in Berlin mit. Asundexian habe das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls im Vergleich zu Placebo bei Patienten unter anderem nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall signifikant reduziert, jeweils in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmung. Bayer werde weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Detaillierte Ergebnisse der Studie sollen auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress vorgestellt werden.
Asundexian wurde den Angaben zufolge bereits von der US-Gesundheitsbehörde FDA (Federal Drug Administration) der Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Schlaganfallprävention bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erteilt. Mit einem solchen Status ist eine beschleunigte Zulassung möglich für vielversprechende Arzneien./men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 27,62 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 27,13 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -16,73 %/+8,62 % bedeutet.
Die soll jetzt ENDLICH mal den Finger ziehen und die 30 nachhaltig hinter sich lassen. Ist ja erbärmlich hier.
Ich glaube, eine "seriöse" KE ist aktuell nicht machbar. Meines Erachtens kann der Vorstand das nur durchführen, nachdem alle Risiken und Optionen abgewogen sind. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: So lang noch nicht klar ist, ob sich der Supreme Court des Falles annimmt, sind die Optionen nicht klar. Sprich: ein Vorstand kann - meines Erachtens - nicht heute einen teuren Vergleich (inkl. KE) absegnen, wenn morgen der Supreme Court neue Chancen eröffnen könnte, die eine Lösung gänzlich ohne KE ermöglichen.