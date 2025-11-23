Kreise
BHP macht neuen Anlauf bei Anglo American
- BHP plant neuen Übernahmeversuch von Anglo American.
- Letzter Versuch scheiterte 2022 an Widerstand.
- Anglo will Teck Resources durch Aktiendeal kaufen.
LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbauriese BHP Group wagt laut Kreisen einen neuen Versuch zur Übernahme des Rivalen Anglo American . Der Konzern habe Anglo in den vergangenen Tagen Avancen gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. BHP hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anlauf gemacht, Anglo für 49 Milliarden US-Dollar zu schlucken, war aber am Widerstand des Übernahmeziels gescheitert. BHP ist an der Börse derzeit mehr als 130 Milliarden US-Dollar wert. Anglo American bringt dank eines Kursaufschwungs in diesem Jahr aktuell fast 32 Milliarden britische Pfund (41,8 Mrd Dollar) auf die Waage.
Anglo ist derweil dabei, über einen reinen Aktiendeal den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden./men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BHP Group Aktie
Die BHP Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 23,10 auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BHP Group Aktie um -6,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,45 %.
Die Marktkapitalisierung von BHP Group bezifferte sich zuletzt auf 117,30 Mrd..
BHP Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1023. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1800 %.
Finde das Jansen-Projekt eigentlich ziemlich gut. Aber ich bin ein buy and hold (forever) - Anleger bei BHP. Ich denke, dass das langfristig sehr profitabel sein wird.
BHP sieht Kali als einen zukunftssicheren Rohstoff, dessen Nachfrage bis 2050 voraussichtlich um fast 70 % steigen wird, angetrieben durch Bevölkerungswachstum und den Bedarf an effizienteren Anbaumethoden.
Na ja besser als in Deutschland zuzukaufen und sich täglich mit den Behörden rumärgern.