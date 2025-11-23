Pembina: Kanadische Dividendenaktie mit 90% Gewinn aus Festverträgen

Nach dem Lebensmittel-Riesen Conagra Brands aus den USA im Radar der vergangenen Woche wollen wir uns diesmal wieder einem Unternehmen aus dem nördlichen Nachbarland Kanada zuwenden, das seit 15 Jahren eine verlässliche Dividende anbietet.

Pembina Pipeline Corporation ist ein führendes kanadisches Energieinfrastrukturunternehmen, das für seine starke Dividendenpolitik bekannt ist. Mit einem stabilen Geschäftsmodell im Bereich der Pipeline-Infrastruktur und einem soliden Cashflow aus langfristigen Verträgen bietet Pembina eine attraktive Dividende und solide Wachstumsprognosen, die das Unternehmen zu einem interessanten Kandidaten für den Dividenden-Radar machen.

Die Wurzeln von Pembina Pipeline reichen bis ins Jahr 1954 zurück, und seitdem haben sich die Kanadier zu einem führenden Anbieter von Energieinfrastruktur in Nordamerika entwickelt. Das Unternehmen betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Pipelines und bietet Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, darunter Transport, Lagerung und Verarbeitung von Rohstoffen. Pembina ist auf den Transport von Erdgas, Öl und NGL (Natural Gas Liquids) spezialisiert und betreibt auch Gasverarbeitungsanlagen sowie Petrochemieanlagen.

Ein entscheidendes Merkmal des Geschäftsmodells ist die langfristige, vertraglich gesicherte Einnahmenbasis durch Take-or-Pay-Verträge und Cost-of-Service-Verträge, die für stabile Cashflows sorgen und auf die mehr als 90 Prozent des bereinigten EBITDA entfallen. Das Unternehmen hat sich durch eine strategische Expansion sowohl in Nordamerika als auch international weiter diversifiziert und setzt auf wachstumsorientierte Akquisitionen, um seine Marktposition kontinuierlich zu stärken. Pembina verfolgt eine aktive Investitionsstrategie in Infrastrukturprojekte, die langfristige, nachhaltige Einnahmen generieren und zugleich den Bedürfnissen einer wachsenden Energiebranche gerecht werden.

Dividende

Das Unternehmen schüttet seit 2023 vier Dividenden im Jahr aus, nachdem es zuvor seit seiner Umwandlung von einem Income Trust in eine klassische Aktiengesellschaft im Jahr 2010 zu den Monatszahlern gezählt hatte. Ein Income Trust war Pembina von 1997 bis 2010 und schüttete auch als solcher kontinuierlich Dividenden aus. Bislang sind also 29 Jahre in Folge Ausschüttungen erfolgt, die auch nie reduziert wurden.

Meist wurden die Ausschüttungen kontinuierlich gesteigert, nur zuletzt in der Corona-Zeit 2020/2021 blieben sie über 2 Jahre konstant. In den letzten Jahren wurden die Dividendensteigerungen dann wieder aufgenommen, von 2,52 CAD im Jahr 2021 auf die aktuellen 2,82 CAD. Die regelmäßigen Erhöhungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für seine Aktionäre und zeigen, dass es finanziell so gut aufgestellt ist, dass es auch in einem schwierigeren Marktumfeld die Auszahlungen nicht kürzen muss.

Die vierte Ausschüttung für das laufende Jahr steht noch aus, wurde aber bereits fest angekündigt. Wer vor dem Ex-Tag am 15. Dezember die Aktie ersteht, hat das Anrecht auf die Auszahlung von 0,71 CAD pro Aktie am 31. Dezember. Die darauf folgende Dividende kommt dann voraussichtlich Ende März und die Ausschüttung Ende Juni dürfte wieder angehoben werden, wenn sich Pembina an das Muster der letzten Jahre hält.

Von FactSet erfasste Analysten gehen davon aus, dass der Pipelinebetreiber seine Auszahlung im kommenden Jahr auf insgesamt 2,91 CAD steigert. Das entspricht einer Steigerung auf mehr als 0,73 CAD pro Aktie und einer Rendite von etwa 5,4 Prozent.

Cashflow, Schulden

Die Ausschüttungsquote von Pembina liegt bei etwa 64 Prozent des freien Cashflows, was als nachhaltig gilt und für eine stabile Dividende sorgt. Trotz der Schwankungen im Öl- und Gasmarkt bleibt Pembina in der Lage, eine verlässliche Dividende zu zahlen, dank seiner langfristigen Transportverträge und der stabilen Nachfrage nach Pipelinetransporten.

Die Verschuldung hält sich für ein Unternehmen mit einem relativ kapitalintensiven Geschäftsfeld auch in Grenzen. Das Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Gewinn (EBITDA) beträgt etwa 3,5 und ist damit nicht übermäßig hoch. Zum Vergleich: bei Energy Transfer liegt dieses Verhältnis bei 6,2 in einem deutlich kritischeren Bereich.

Pembina habe trotz eines möglicherweise schwächeren Marketinggeschäfts messbare Fortschritte im Kerngeschäft erzielt, stellten die Experten von RBC Capital Markets jüngst fest. Das Unternehmen habe zusätzliche Volumina in seinen Pipeline-Systemen gesichert, sein Investitionsprogramm planmäßig umgesetzt und Wachstumsinitiativen weiter vorangetrieben. Diese Schritte würden voraussichtlich zu positiven endgültigen Investitionsentscheidungen führen, was langfristig weiteres Wachstum und zusätzliche Einnahmen sichere.

Im Schnitt bewerten die 18 von MarketScreener erfassten Analysten Pembina mit "Outperform" und geben der Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 8,7 Prozent. RBC hat der Aktie ein Kursziel von 62 CAD gesetzt, was einem Potenzial von 15,1 Prozent entspricht.

Für das laufende und das kommende Geschäftsjahr hat Pembina die EBITDA-Prognosen kürzlich leicht gesenkt. Für 2025 wurden nun 4,30 Milliarden CAD angekündigt und für 2026 rund 4,36 Milliarden CAD. Für 2027 dann sagt RBC ein EBITDA-Wachstum von 3 Prozent und auch einen höheren Nettogewinn voraus, gestützt auf höhere Volumina und ganzjährige Beiträge aus neuen Anlagen.

Obwohl das Unternehmen in den kommenden Jahren mit einem volatilen Umfeld für Rohstoffpreise zu kämpfen haben könnte, sind die Fundamentaldaten weiterhin robust, und die langfristigen Wachstumsinitiativen bleiben intakt.

Die Dividendenrendite von 5,2 Prozent in Verbindung mit einer stabilen Unternehmensführung und einer gut gefüllten Auftragslage kann Pembina zu einem attraktiven Dividendenwert für Anleger machen, die nach sicheren Erträgen in einem volatilen Markt suchen.

Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000 Euro (etwa 19.500 CAD) wären bei einer Dividende von 2,82 CAD pro Aktie etwa 6.900 Aktien erforderlich. Beim aktuellen Kurs entspricht dies einer Investition von etwa 372.000 CAD, das sind beim aktuellen Wechselkurs rund 229.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei dem Konsumriesen Conagra waren es in der vergangenen Woche knapp 150.000 Euro und beim Gasversorger UGI in der Woche davor mehr als 270.000 Euro.

Fazit

Pembina Pipeline ist ein verlässlicher Dividendenzahler, der für einkommensorientierte Investoren attraktive Erträge bietet. Trotz der jüngsten Prognosesenkung bleibt das Unternehmen finanziell stabil und gut positioniert für zukünftiges Wachstum, insbesondere durch die Sicherung von langfristigen Pipeline-Verträgen und seine kontinuierlichen Investitionen in Wachstumsprojekte. Mit einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent und einem stabilen Geschäftsausblick kann Pembina eine verlässliche Wahl für Dividendeninvestoren sein, die auf langfristige Erträge setzen.

Steuerliche Behandlung kanadischer Dividenden

Für deutsche Anleger sind kanadische Dividenden einfach zu versteuern: Kanada behält automatisch 15 Prozent Quellensteuer ein, die dank des Doppelbesteuerungsabkommens vollständig auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet wird.

In Deutschland fallen insgesamt 26,375 Prozent Steuer auf Dividenden an (inklusive Solidaritätszuschlag, ohne Kirchensteuer), sodass nach der Anrechnung nur noch rund 11 Prozent zusätzlich gezahlt werden müssen. Eine Rückerstattung aus Kanada ist nicht nötig, und die Gesamtsteuerbelastung entspricht am Ende der üblichen deutschen Abgeltungsteuer.

Übersicht zur Dividende von Pembina*

Marktkapitalisierung: 31,6 Milliarden kanadische Dollar (19,5 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 4 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 29 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 29 Jahre in Folge



Zeitplan

06.11.2025: Dividendenankündigung

15.12.2025: Record Day / Ex-Dividende

31.12.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Pembina Pipeline, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in US-Dollar 2029 5,72e 3,08e 2028 5,61e 3,02e 2027 5,59e 3,01e 2026 5,40e 2,91e 2025 5,23 2,82 2024 5,16 2,74 2023 5,83 2,66 2022 5,55 2,55 2021 6,57 2,52 2020 8,37 2,52 2019 4,90 2,36

* Quellen: Pembina, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,81 C$ , was einem Rückgang von -35,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer