    ROUNDUP

    Erdogan will Putin in Telefonat zu neuen Ukraine-Gesprächen bewegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdogan bietet Türkei als Vermittler im Ukraine-Krieg an.
    • Telefonat mit Putin zur Wiederaufnahme von Verhandlungen.
    • Türkei hat bereits Friedensgespräche erfolgreich organisiert.

    JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Land erneut als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht und ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt.

    Schon in der Vergangenheit habe die Türkei etwa das Getreideabkommen zwischen den beiden Kriegsparteien vermittelt, das als Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen gedacht war, sagte Erdogan am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg. Es wäre gut, wenn dieser Prozess wieder aufgenommen werde. An diesem Montag werde er mit Putin in einem Telefonat darüber sprechen.

    Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Abend, dass ein Telefonat zwischen Putin und Erdogan geplant sei.

    Der türkische Präsident hatte bereits am Mittwoch bei einem Besuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Ankara gefordert, dass die Verhandlungen in Istanbul wieder aufgenommen werden. Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und der Ukraine und war bereits mehrfach Ausrichterin von Friedensverhandlungen.

    Zu dem umstritten 28-Punkte-Plan der Amerikaner äußere sich Erdogan nicht.






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
