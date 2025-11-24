Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Wirtschaft ist eine Debatte Ã¼ber den richtigen Umgang mit der AfD entbrannt. Der Verband Die Familienunternehmer gibt seine bisherige "Brandmauer"-Strategie auf: VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann sagte dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe), dass das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten mit dem jÃ¼ngsten Parlamentarischen Abend am 8. Oktober aufgehoben worden sei. In mehreren LandesverbÃ¤nden habe es ohnehin "diese Art der Brandmauer noch nie gegeben".Man mÃ¼sse die Partei politisch stellen, sagte Ostermann weiter. Das gelinge aber nicht, wenn man ausschlieÃŸlich in den "Kategorien gut oder bÃ¶se" Ã¼ber die AfD spreche. Ostermann will deutlich machen, dass AfD-Politiker unterhalb "toller Ãœberschriften" oft "inhaltlich blank oder widersprÃ¼chlich" seien. Das zeige sich aber nur im direkten Austausch. Sie betonte zugleich, "dass wir trotz GesprÃ¤chen eine AfD auf keinen Fall als Koalitionspartner in einer Regierung sehen wollen".Die Stiftung Familienunternehmen sieht dagegen keine Veranlassung, ihre Position zu extremen Parteien zu Ã¤ndern. Vertreter der AfD oder der Linken wÃ¼rden nicht zu Veranstaltungen eingeladen, "weil deren Wertebasis in weiten Teilen nicht zu der von Familienunternehmen passt", sagte Stiftungsvorstand Rainer KirchdÃ¶rfer dem "Handelsblatt". Die Programmatik der AfD stehe dem entgegen und gefÃ¤hrde das Familienunternehmertum in Deutschland.Der Bundesverband MittelstÃ¤ndische Wirtschaft (BVMW) verwies auf die hohen Umfrage- und Wahlergebnisse fÃ¼r die AfD. Diese "sprechen derzeit nicht dafÃ¼r, dass die Strategie der Brandmauer erfolgreich funktioniert hat", sagte BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christoph Ahlhaus dem "Handelsblatt". Er berichtet von einer "lebhaften" Debatte in der mittelstÃ¤ndischen Wirtschaft Ã¼ber die AfD. Sein Verband werde sich dazu "nicht wegducken und in seinen Gremien zeitnah eine Position erarbeiten".