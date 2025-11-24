PAUKENSCHLAG und 300 % Kurschance! DroneShield, SMA Solar, Planethic Group Ein Unternehmen wird an der Börse mit 10 Mio. EUR bewertet und Analysten erwarten einen Umsatz von über 100 Mio. EUR im Jahr 2027. Das Kursziel der Analysten liegt mehr als 300 % über dem aktuellen Kursniveau. Dies ist derzeit die Situation bei der …



