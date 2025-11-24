    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zu Ergebnis der Weltklimakonferenz

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" zu Ergebnis der Weltklimakonferenz:

    "Die Weltklimakonferenz ist vorbei. Bundesumweltminister Schneider hatte recht, als er die Ergebnisse als "Zwischenschritt, Seitenschritt" bezeichnet hat. Denn mehr als das haben die rund 190 Mitgliedstaaten nicht vollbracht. Was überdeutlich wurde, ist der Unwillen der Öl und Gas produzierenden Staaten, von ihrem Geschäftsmodell abzurücken. Warum auch sollten sie auf die täglich drei Milliarden Dollar an Einnahmen verzichten? Die Antwort darauf kann nur sein: Weil deren Öl oder Gas nicht mehr nötig ist. Daran sollte Deutschland mit gleichgesinnten Staaten weltweit arbeiten. Im großen Stil neue Gaskraftwerke zu bauen, wie es die Bundesregierung plant, ist dafür sicher nicht der richtige Weg."





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
