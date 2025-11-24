    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohle RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohle

    Pressestimme

    'Frankfurter Rundschau' zu Ergebnissen des Klimagipfels

    • Politischer Wille zum Kohleausstieg fehlt weiterhin.
    • Fossile Staaten blockieren Fortschritte im Klimaschutz.
    • Minimalkompromiss enttäuscht, keine verbindlichen Maßnahmen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Ergebnissen des Klimagipfels in Brasilien:

    "Zehn Jahre nach Paris fehlt weiterhin der politische Wille, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas verbindlich zu organisieren. Die globale Klimapolitik steckt fest zwischen wissenschaftlicher Dringlichkeit und geopolitischer Wirklichkeit. Dabei schien zwischendurch mehr möglich. Doch am Ende setzten sich jene durch, die seit Jahren auf Zeit spielen. Fossile Player wie Saudi-Arabien und Russland blockierten offen. Die Trump-USA glänzten mit Abwesenheit - und mit Fernwirkung: Hinter den Kulissen übten sie Druck auf kleinere Staaten aus, ihre Positionen abzuschwächen. So blieb nur ein Minimalkompromiss: eine freiwillige Initiative zur Beschleunigung des Klimaschutzes. Nicht bindend, nicht überprüfbar, nicht ausreichend. Für eine Konferenz im Paris-Jubiläumsjahr ist das mehr als enttäuschend - es ist fahrlässig."/yyzz/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

