    Pressestimme

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu den Genfer Ukraine-Verhandlungen

    • Putin könnte für Überfall belohnt werden, absurd!
    • Friedensplan auf dem Tisch: erste positive Nachricht.
    • Nur USA kann Moskau zum Kriegsende drängen.

    Allein dass Wladimir Putin für seinen Überfall auf die Ukraine sogar mit Landstrichen belohnt werden könnte, die seine Armee bisher gar nicht kontrolliert, verhöhnt die Opfer des angegriffenen Volkes, und die Autorität des internationalen Völkerrechts gleich mit. Doch dies und viele andere Punkte dürfen nicht den Blick verstellen auf einen so bitteren wie einfachen Umstand: Dass der Friedensplan überhaupt auf dem Tisch liegt, ist erst einmal eine gute Nachricht. Und zwar aus mehr als einem Grund. Nur Amerika ist mächtig genug, Moskau zu einem Ende des Krieges zu drängen. Wenn sich also Trump überhaupt noch für diesen Konflikt zuständig fühlt, ist das für die Ukraine allemal günstiger als ein Amerika, das die Front sich selbst überlässt./yyzz/DP/zb





