'Augsburger Allgemeine' zu Streit um Sparpaket im Gesundheitswesen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Streit um Sparpaket im Gesundheitswesen:

"Wie bei der Rente und der Pflege ist es auch im Gesundheitswesen mit kosmetischen Korrekturen nicht getan. Deutschland braucht keine 94 gesetzlichen Krankenkassen mit 94 Verwaltungsapparaten. Auch kostendämpfende Maßnahmen nach dem Vorbild der privaten Kassen, die Versicherte mit Selbstbehalten oder Beitragsrückerstattungen zum Sparen animieren, kennt das System bisher kaum. Den Preis dafür zahlen die Versicherten und ihre Arbeitgeber mit immer höheren Beiträgen."




