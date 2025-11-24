VW-Krise
Niedersachsen stärkt Blume den Rücken
Foto: Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das Land Niedersachsen hält ungeachtet der VW-Krise an Oliver Blume als Vorstandsvorsitzendem fest.
"Ich werde mich nicht von außen in diese Debatte einschalten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne, dem Fachinfodienst "Tagesspiegel Background" (Montagsausgabe). Er wolle gleichwohl "nicht in den Verdacht geraten, die Dinge mit der rosaroten Brille zu sehen", fügte der SPD-Politiker hinzu. "Aber jede andere Option würde die Dinge ja nicht besser machen."
Niedersachsen hat zwei Sitze im VW-Aufsichtsrat und verfügt über 20 Prozent der Stimmrechte. Der von Volkswagen eingeschlagene Weg hin zur Elektromobilität sei richtig. "Gleichwohl sehen wir, dass wir bei weitem noch nicht durch sind", sagte Tonne. Das Unternehmen sei noch nicht da, wo es sein wolle. "Aber der Turnaround kann gelingen", glaubt der Minister. "Uns eint der Wille, VW zum Erfolg zu führen."
Mit Verweis auf die geplanten Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur in Niedersachsen appellierte Tonne an den Bund, seine Zusagen einzuhalten. "Ich gehe davon aus, dass Wort gehalten wird, sonst haben wir ein grundsätzliches Problem", sagte er mit Blick auf die Aussage von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), es werde gebaut, was baureif sei.
Der Aus- und Neubau von Autobahnen etwa sei Angelegenheit des Bundes. Halte dieser die Baumaßnahmen für nötig, "muss es gemacht werden", sagte Tonne "Tagesspiegel Background". "Es gibt baureife Abschnitte, von daher könnte es losgehen." Kein Verständnis habe er dafür, wenn der Bundesverkehrsminister "beständig betont, was vermeintlich alles nicht geht: auf der Schiene, auf der Straße, auf dem Wasser", kritisierte der Landesminister, der auch für den Bau zuständig ist. "Es wäre seine Aufgabe, hier Prioritäten zu setzen."
vonHS schrieb 22.11.25, 10:55
VW hat viele Partner auf dieser Welt, denn aktuell muss man einige Bestandteile der eigenen ID-Reihe von woanders beziehen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen, darunter der Lieferant Gotion, der ein wichtiges Element in der Lieferkette für die VW-Elektroautos darstellt.

https://www.smartdroid.de/vw-wichtiger-schritt-fuer-wandel-bei-den-elektroauto-batterien/
vonHS schrieb 20.11.25, 18:24
Im kostenlosen Werbenewsletter des GeVestor-Verlags DR.SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 20.11.2025 - 08:01 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) ging es heute mit ein paar beruhigenden Worten um VW:
Volkswagen: Eingepreiste Risiken und starke Dividende
Liebe Dividenden-Anlegerin, lieber Dividenden-Anleger,
ich weiß, dass viele von Ihnen in den vergangenen Monaten verunsichert waren.
Die zahlreichen Meldungen rund um Volkswagen haben die Stimmung gedrückt – Abschreibungen, Gegenwind in wichtigen Märkten und Probleme bei der Tochter Porsche.
Doch genau in solchen Phasen lohnt sich der klare Blick: Was ist wirklich neu? Und was ist längst im Kurs angekommen? Bei Volkswagen ist das jetzt der entscheidende Punkt.
Was Volkswagen belastet – und warum es im Kurs steckt
Volkswagen musste im 3. Quartal rund 3 Mrd.€ auf die Porsche-Beteiligung abschreiben und zusätzlich 2,1 Mrd.€ für gemeinsame Fahrzeugprojekte zurückstellen. Das sind schmerzhafte Sonderbelastungen, aber keine Überraschung mehr. Porsche steckt mitten in einer Phase, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, lieferte aber dennoch ein ordentliches Ergebnis.
Und genau das zeigt sich im Kurs: Die Aktie reagierte kaum noch. Der Markt hat diese Probleme verarbeitet. Für mich ist klar: Die schlechten Nachrichten haben ihren Schrecken verloren.
Solides Kerngeschäft trotz Gegenwind – und eine starke Dividendenbasis
In den ersten neun Monaten hat Volkswagen 6,6 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag mit 239 Mrd.€ leicht über dem Vorjahreswert. Europa wächst mit 6,1%, während Nordamerika und China schwächer laufen. In Nordamerika belasten höhere Einfuhrzölle das Geschäft; in China nimmt die Nachfrage nach europäischen Marken ab, weil heimische Hersteller gezielt bevorzugt werden.
Zusätzlich bleibt die Chipversorgung angespannt. Ein Beispiel dafür ist der Streit rund um Nexperia – einen niederländischen Chiphersteller, der inzwischen einem chinesischen Eigentümer gehört. Die niederländische Regierung prüft eine mögliche Verstaatlichung aus Sicherheitsgründen. Das hat neue Exportbeschränkungen ausgelöst, die die Versorgung mit bestimmten Chips erschweren und das Risiko von Produktionsstopps erhöhen. Diese Engpässe sind in den eng getakteten Lieferketten der Branche besonders kostspielig.
Parallel dazu bleibt Volkswagen für Dividenden-Anleger attraktiv. Die Rendite liegt aktuell bei rund 4,5%. Das Dividendenwachstum schwankte in den vergangenen Jahren: Zuletzt gab es einen Rückgang von knapp 30%, davor jedoch ein durchschnittliches Wachstum von über 8% in fünf Jahren. Die Ausschüttungen hängen stark vom Ergebnis ab – in schwachen Jahren niedriger, in starken Jahren überdurchschnittlich hoch. Genau diese zyklische Komponente macht die Aktie für langfristige Anleger interessant.
Warum die Bewertung jetzt zählt – und was das für Sie bedeutet
Die Aktie ignoriert inzwischen selbst größere Belastungen. Das deutet darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter 8 ist Volkswagen attraktiv bewertet. Jede positive Überraschung beim Gewinn würde diese Bewertung sofort weiter verbessern. Dazu kommt ein stabiler Absatz in Europa, wo zwei Drittel aller Fahrzeuge verkauft werden.
Nach Jahren der Zurückhaltung besteht Modernisierungsbedarf – und mit der angehobenen Wachstumsprognose der Bundesregierung steigen die Chancen, dass diese Nachfrage anzieht. Für mich überwiegen die positiven Überraschungspotenziale.
Fazit: Was bedeutet das jetzt für Sie als Dividenden-Anleger?
Volkswagen bietet aktuell einen seltenen Mix aus hoher Dividendenrendite, solider Substanz und attraktiver Bewertung. Die schwierigen Nachrichten sind verarbeitet, und das operative Geschäft zeigt trotz Gegenwind Stabilität.
Wenn Sie auf dividendenstarke Titel mit Erholungschance setzen möchten, sollten Sie sich die Volkswagen-Vorzugsaktie jetzt näher anschauen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 19.11.2025, 16:40 Uhr
Barnebee schrieb 17.11.25, 17:04
Das ist hier eine Diskussion über die VW-Aktie und nicht ein Bewertungsportal über eine Person, die ihre Meinung äußert. Wenn du die Meinung anderer nicht akzeptieren kannst, dann bist du in einer Forumsdiskussion völlig falsch.
