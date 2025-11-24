Russische Drohnenangriffe
Tote und Verletzte in Charkiw
Für Sie zusammengefasst
- Massive Drohnenangriffe auf Charkiw, 3 Tote.
- 15 Verletzte nach 15 Attacken an 6 Orten.
- Russland führt seit 3,5 Jahren Angriffskrieg.
CHARKIW (dpa-AFX) - Bei massiven Drohnenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram. In der Stadt habe es 15 Attacken an sechs Orten gegeben. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb
