Die Gewinner der KI-Booms?! Oklo, Plug Power, Siemens Energy und Dividenden-Perle RE Royalties Aktie Unternehmen rund um Energieerzeugung und -technik sind die eigentlichen Gewinner des KI-Booms. Denn ohne Strom sehen alle Betreiber von Rechenzentren alt aus. Zu den 1.000 %-Aktien der Branche gehört auch Siemens Energy. Wer noch nicht entdeckt …



