    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahn-Betrieb in Köln läuft nach Sperrung wieder normal

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnverkehr am Kölner Hauptbahnhof wieder normal.
    • Bauarbeiten führten zu zehn Tagen Sperrung.
    • Weitere Sperrung wegen Stellwerk-Fehler angekündigt.

    KÖLN (dpa-AFX) - Am Kölner Hauptbahnhof läuft der Bahnverkehr nach zehn Tagen Sperrung wieder normal. Reisende können seit Montagmorgen wieder mit Fern- und Regionalzügen bis ins Zentrum der Domstadt fahren. Wegen Bauarbeiten war der Bahnhof zehn Tage lang für Fern- und Regionalzüge gesperrt - es galt ein Ersatzfahrplan mit zahlreichen Umleitungen und Zugausfällen. Hunderttausende Reisende mussten auf S-Bahnen umsteigen, die als einzige weiterhin bis zum Hauptbahnhof fuhren.

    Stellwerk konnte nicht in Betrieb genommen werden

    Allerdings verliefen die Bauarbeiten nicht so wie ursprünglich geplant. Wegen eines Softwarefehlers konnte ein neues Stellwerk doch noch nicht in Betrieb gehen. Die Bahn hat deshalb bereits eine weitere Sperrung angekündigt, die voraussichtlich im kommenden Frühjahr stattfinden soll. Dann soll der Bahnverkehr aber nicht noch einmal zehn Tage lang beeinträchtigt werden.

    Die Bahn sprach davon, dass in den vergangenen Tagen trotzdem ein "umfangreiches Baupensum" umgesetzt worden sei. 120 Fachkräfte seien rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Unter anderem seien Weichen und Oberleitungen erneuert und Schienen ausgetauscht worden, sagte ein Bahnsprecher.

    2026 kommen die nächsten Großprojekte rund um Köln

    Für Bahnkunden rund um Köln wird es auch im kommenden Jahr weitreichende Einschränkungen geben. Die zweite Sperrung am Kölner Hauptbahnhof für das neue Stellwerk könnte parallel zur Generalsanierung der Strecke Köln-Wuppertal-Hagen stattfinden. Ab dem 6. Februar wird die für Fern- und Regionalzüge wichtige Strecke gut fünf Monate lang gesperrt.

    Unmittelbar danach startet im Juli 2026 südlich von Köln die umfangreiche Sanierung der rechtsrheinischen Strecke von Troisdorf über Bonn und Koblenz bis nach Wiesbaden. Bis Dezember 2026 müssen auch dort zahlreiche Züge umgeleitet werden./mhe/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahn-Betrieb in Köln läuft nach Sperrung wieder normal Am Kölner Hauptbahnhof läuft der Bahnverkehr nach zehn Tagen Sperrung wieder normal. Reisende können seit Montagmorgen wieder mit Fern- und Regionalzügen bis ins Zentrum der Domstadt fahren. Wegen Bauarbeiten war der Bahnhof zehn Tage lang für Fern- …