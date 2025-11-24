    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 90,60EUR auf Lang & Schwarz (23. November 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Charles Brennan
    Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


