JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Detaillierte Daten und Resultate des Konkurrenzmittels Milvexian seien aber nötig, um die genauen Marktchancen zu taxieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Lang & Schwarz (23. November 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte