JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Studienerfolg von Asundexian bei der Senkung von Schlaganfallrisiken senke das Pipeline-Risiko der Leverkusener deutlich, schrieb Chris Counihan am Sonntag. Er sieht generell immenses Umsatzpotenzial in der Prävention von Folge-Schlaganfällen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Lang & Schwarz (23. November 2025, 19:00 Uhr) gehandelt.
