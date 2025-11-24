MPC Capital: Starkes Ergebnis & Prognose bestätigt für 2025!
MPC Capital zeigt sich in den ersten neun Monaten 2025 robust und stabil. Mit einem Umsatz von 32,3 Mio. EUR und einer beeindruckenden Eigenkapitalquote von 85,7 % unterstreicht das Unternehmen seine finanzielle Stärke. Die Management Fees legten um 5 % zu, während das Ergebnis je Aktie um 37 % stieg. Mit einem Investitionsvolumen von 1 Mrd. USD im maritimen Bereich blickt MPC Capital optimistisch in die Zukunft.
- MPC Capital berichtet für die ersten neun Monate 2025 von einem stabilen Gesamtumsatz von 32,3 Mio. EUR, was dem Vorjahresniveau entspricht.
- Die wiederkehrenden Management Fees stiegen um 5 % auf 26,5 Mio. EUR, während die Transaction Fees leicht rückläufig waren.
- Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 37 % auf 0,52 EUR, trotz eines leichten Rückgangs des Ergebnisses vor Steuern (EBT) auf 19,7 Mio. EUR.
- Die Eigenkapitalquote der MPC Capital stieg auf 85,7 %, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
- Im maritimen Investment- und Projektgeschäft wurde ein Investitionsvolumen von rund 1 Mrd. USD initiiert, was zukünftiges Wachstum verspricht.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 43,0 Mio. und 47,0 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Eigenkapitalforum, 13.30 Uhr, Raum "Frankfurt", bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 24.11.2025.
Der Kurs von MPC Muenchmeyer Petersen Capital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,8450EUR das entspricht einem Minus von -0,10 % seit der Veröffentlichung.
