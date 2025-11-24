105 0 Kommentare MPC Capital: Starkes Ergebnis & Prognose bestätigt für 2025!

MPC Capital zeigt sich in den ersten neun Monaten 2025 robust und stabil. Mit einem Umsatz von 32,3 Mio. EUR und einer beeindruckenden Eigenkapitalquote von 85,7 % unterstreicht das Unternehmen seine finanzielle Stärke. Die Management Fees legten um 5 % zu, während das Ergebnis je Aktie um 37 % stieg. Mit einem Investitionsvolumen von 1 Mrd. USD im maritimen Bereich blickt MPC Capital optimistisch in die Zukunft.

