Julius Baer Group: Finanzbericht & Kredit-Check 2025 enthüllt

- Julius Bär hat die verwalteten Vermögen auf ein Rekordhoch von CHF 520 Mrd. gesteigert und eine solide Nettoneugeldzufuhr von CHF 11.7 Mrd. seit Jahresbeginn erzielt.
- Die Gruppe hat die Kreditüberprüfung abgeschlossen und plant, eine Untergruppe von Positionen im Kreditbuch im Wert von CHF 0.7 Mrd. abzubauen, die nicht mit der neuen Strategie übereinstimmen.
- Es wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf Kredite von CHF 149 Mio. in der Finanzrechnung im November 2025 erfasst.
- Die CET1-Kapitalquote der Gruppe hat sich auf 16.3% erhöht, was deutlich über den Mindestanforderungen liegt.
- Victoria McLean wird Ende Februar 2026 als Chief Compliance Officer zu Julius Bär stoßen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung.
- Julius Bär stärkt seine Präsenz in der Schweiz und plant die Eröffnung neuer Standorte in Lissabon und Abu Dhabi.
