    ANALYSE-FLASH

    Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro

    • Jefferies bewertet Nemetschek mit "Buy" bei 110 Euro.
    • Bausoftware-Digitalisierung steht noch am Anfang.
    • Nemetschek profitiert besonders von Bluebeam-Software.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET

    ISIN:DE0006452907WKN:645290

     

    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 110 Euro


