ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro
- Jefferies bewertet Nemetschek mit "Buy" bei 110 Euro.
- Bausoftware-Digitalisierung steht noch am Anfang.
- Nemetschek profitiert besonders von Bluebeam-Software.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 90,65 auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 10,63 Mrd..
Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von +8,08 %/+56,71 % bedeutet.
Nemetschek ist 15 Uhr dran. Vielleicht gibt es news!