    Dividenden Termine (ex-dates) KW 48 / 2025

    Foto: Eni S.p.A.

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 48 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 48 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Hecla Mining
    +0,73 % 24.11.
    ENI
    +5,26 % 24.11.
    UniCredit
    +7,38 % 24.11.
    Viatris
    +4,01 % 24.11.
    Pernod Ricard
    +3,46 % 24.11.
    Intesa Sanpaolo
    +4,36 % 24.11.
    Paycom Software
    +0,82 % 24.11.
    Teradyne
    +0,41 % 24.11.
    Banco BPM
    +14,44 % 24.11.
    Microchip Technology
    +2,07 % 24.11.
    BPER Banca
    +5,67 % 24.11.
    Equifax
    +0,59 % 24.11.
    Tractor Supply
    +1,65 % 24.11.
    Hyatt Hotels Registered (A)
    +0,40 % 24.11.
    Terna
    +4,47 % 24.11.
    Poste Italiane
    +6,94 % 24.11.
    Advanced Energy Industries
    +0,37 % 24.11.
    Avista
    +5,05 % 24.11.
    MKS Instruments
    +0,72 % 24.11.
    Mediobanca - Banca di Credito Finanziario
    +10,57 % 24.11.
    Radian Group
    +3,04 % 24.11.
    Tenaris
    +3,46 % 24.11.
    Equitable Holdings
    +2,36 % 24.11.
    Spectrum Brands Holdings
    +2,01 % 24.11.
    Carter's
    +4,82 % 24.11.
    Banca Mediolanum
    +7,32 % 24.11.
    Atmos Energy
    +2,74 % 24.11.
    Phinia
    +2,26 % 24.11.
    Bowlero Registered (A)
    - 24.11.
    Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
    +2,40 % 24.11.
    Saga Communications Registered (A)
    +8,64 % 24.11.
    Nathan's Famous
    +2,76 % 24.11.
    Banca Ifis
    +9,69 % 24.11.
    Vinci Partners Investments Limited Registered (A)
    +6,37 % 24.11.
    Vertiv Holdings Registered (A)
    +0,12 % 25.11.
    Johnson & Johnson
    +3,10 % 25.11.
    Prospect Capital
    +12,62 % 25.11.
    Xylem
    +1,10 % 25.11.
    S&P Global
    +0,77 % 25.11.
    Robert Half International
    +3,01 % 25.11.
    Primo Brands Registered -A
    +4,81 % 25.11.
    Westlake Corporation
    +1,44 % 25.11.
    CDW Corporation
    +1,13 % 25.11.
    Piper Sandler Companies
    +1,56 % 25.11.
    CRA International
    +1,05 % 25.11.
    Navigator Holdings
    +1,23 % 25.11.
    Marcus
    +1,96 % 25.11.
    CBL & Associates Properties
    +7,73 % 25.11.
    ENI
    +6,68 % 25.11.
    Haverty Furniture Companies
    +4,48 % 25.11.
    Solstad Offshore
    +1,58 % 25.11.
    Regional Management
    +4,33 % 25.11.
    Telefonica Brasil
    +5,77 % 25.11.
    Atmus Filtration Technologies
    - 25.11.
    Timken
    +1,64 % 25.11.
    ePlus
    - 25.11.
    Cibus Nordic Real Estate
    +7,03 % 25.11.
    Jefferson Capital
    - 25.11.
    Haverty Furniture Companies (A)
    +1,05 % 25.11.
    Aristocrat Leisure
    +1,62 % 25.11.
    Mount Logan Capital Registerd
    - 25.11.
    Elders
    +5,17 % 25.11.
    Newmont Corporation
    +2,45 % 26.11.
    T-Mobile US
    +1,79 % 26.11.
    PVH
    +0,17 % 26.11.
    Build-A-Bear Workshop
    +6,18 % 26.11.
    Mapfre
    +5,17 % 26.11.
    Everest Re Group
    +2,00 % 26.11.
    Voya Financial
    +2,31 % 26.11.
    Brunswick
    +2,05 % 26.11.
    Phibro Animal Health Registered (A)
    +3,56 % 26.11.
    Exmar
    +10,03 % 26.11.
    RB Global
    +1,39 % 26.11.
    BGC Group Registered (A)
    +0,77 % 26.11.
    Graincorp Limited (A)
    +6,51 % 26.11.
    Aaon
    +0,36 % 26.11.
    Clipper Realty
    +8,21 % 26.11.
    Labcorp Holdings
    +1,30 % 26.11.
    Loews
    +0,32 % 26.11.
    Ritchie Brothers Auctioneers
    +1,39 % 26.11.
    Century Communities
    +1,16 % 26.11.
    Voya Financial Depositary Shs (B)
    - 26.11.
    Imperial Brands
    +11,70 % 27.11.
    Ithaca Energy
    +0,21 % 27.11.
    3i Group
    +2,71 % 27.11.
    Land Securities Group R.E.I.T
    +7,83 % 27.11.
    Johnson Matthey
    +4,43 % 27.11.
    Amcor
    +8,97 % 27.11.
    Yougov
    +0,87 % 27.11.
    Marks and Spencer Group
    +0,39 % 27.11.
    Alliance Trust PLC
    +2,17 % 27.11.
    Severn Trent
    +4,03 % 27.11.
    HICL Infrastructure
    +5,89 % 27.11.
    Tristel
    +2,97 % 27.11.
    Calnex Solutions
    +0,98 % 27.11.
    Volex
    +2,23 % 27.11.
    Hill & Smith
    +2,17 % 27.11.
    Oxford Instruments
    +0,85 % 27.11.
    Castings
    +8,04 % 27.11.
    Investec Non-Cum Non-Part Non-Red Pref
    +9,12 % 27.11.
    Firstgroup
    +2,90 % 27.11.
    Technology One
    +1,25 % 27.11.
    Braemar
    +4,23 % 27.11.
    CML Microsystems
    +2,68 % 27.11.
    Norcros
    +5,79 % 27.11.
    Michelmersh Brick Holdings
    +4,54 % 27.11.
    Craneware
    +1,57 % 27.11.
    Fidelity Special Values
    +3,35 % 27.11.
    Focusrite
    +1,32 % 27.11.
    Tatton Asset Management
    +3,68 % 27.11.
    Great Portland Estates R.E.I.T.
    +3,39 % 27.11.
    AVI Global Trust PLC
    +0,61 % 27.11.
    Barrick Mining Corporation
    +4,20 % 28.11.
    The Kraft Heinz Company
    +4,66 % 28.11.
    Realty Income
    +5,58 % 28.11.
    Dow
    +5,33 % 28.11.
    Baxter International
    +2,84 % 28.11.
    AGNC Investment
    +14,74 % 28.11.
    eBay
    +1,92 % 28.11.
    Huntington Ingalls Industries
    +2,11 % 28.11.
    Estee Lauder Companies Registered (A)
    +1,91 % 28.11.
    Amcor
    +5,24 % 28.11.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 28.11.
    Weyerhaeuser
    +2,95 % 28.11.
    FLEX LNG
    +11,18 % 28.11.
    Orchid Island Capital
    +17,34 % 28.11.
    CSX
    +1,36 % 28.11.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    +7,70 % 28.11.
    Flowers Foods
    +4,12 % 28.11.
    Cabot
    +1,83 % 28.11.
    FactSet Research Systems
    +0,93 % 28.11.
    Newell Brands
    +3,59 % 28.11.
    Diversified Energy Company Registered
    +6,46 % 28.11.
    Kinsale Capital Group
    +0,13 % 28.11.
    Fortive
    +0,41 % 28.11.
    Perrigo Company
    +3,89 % 28.11.
    Cboe Global Markets
    +1,18 % 28.11.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 28.11.
    Stag Industrial
    +4,00 % 28.11.
    Ellington Financial
    +13,00 % 28.11.
    Qnity Electronics
    - 28.11.
    Agree Realty
    +4,60 % 28.11.
    Brookfield Asset Management Registered (A)
    +3,48 % 28.11.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 28.11.
    UL Solutions Registered (A)
    - 28.11.
    Mativ Holdings
    +2,38 % 28.11.
    Core Natural Resources Registered
    +0,45 % 28.11.
    StepStone Group Registered (A)
    +3,91 % 28.11.
    Power Integrations
    +1,16 % 28.11.
    Brookfield Infrastructure Partners
    +5,22 % 28.11.
    Nu Skin Enterprises Registered (A)
    +2,38 % 28.11.
    Cinemark Holdings
    +1,49 % 28.11.
    Interface
    +0,21 % 28.11.
    Evercore Registered (A)
    +1,41 % 28.11.
    RLI
    +2,79 % 28.11.
    Tennant
    +1,13 % 28.11.
    P10 Registered (A)
    +1,44 % 28.11.
    Bank of Hawaii
    +5,25 % 28.11.
    LCI Industries
    +3,70 % 28.11.
    Olin
    +1,68 % 28.11.
    Dover
    +1,12 % 28.11.
    Perdoceo Education Corporation
    +2,15 % 28.11.
    National Bank Holdings Registered (A)
    +2,82 % 28.11.
    Mesa Laboratories
    +0,55 % 28.11.
    Crane Company
    +0,55 % 28.11.
    Granite Ridge Resources
    +6,79 % 28.11.
    Hubbell
    +1,24 % 28.11.
    Insteel Industries
    +0,37 % 28.11.
    Jakks Pacific
    +0,69 % 28.11.
    Presidio Property Trust 9.375 % Cum Red Perp Pfd (D)
    - 28.11.
    Central Pacific Financial
    +4,39 % 28.11.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +7,12 % 28.11.
    MillerKnoll
    +3,01 % 28.11.
    Stepan
    +1,85 % 28.11.
    Ardmore Shipping
    +6,24 % 28.11.
    Crane Holdings
    +1,05 % 28.11.
    First National Corporation
    +4,17 % 28.11.
    Koppers Holdings
    +0,65 % 28.11.
    Columbia Banking System
    +6,46 % 28.11.
    CNB Financial (Pa)
    +3,17 % 28.11.
    First Citizens Bancshares Registered (A)
    +0,36 % 28.11.
    Brookfield Business Exchangeable Registered (A)
    +1,10 % 28.11.
    First Citizens Bancshares Depositary Shs (A)
    - 28.11.
    AG Mortgage Investment Trust 8.25 % Cum Red Pfd (A)
    - 28.11.
    First Citizens Bancshares 5.625 % Red Perp Registered Pfd Shs (C)
    - 28.11.
    Peoples Financial Services
    +4,43 % 28.11.
    Wells Fargo & 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered (A) (L)
    - 28.11.
    Cullen/Frost Bankers
    +3,27 % 28.11.
    Wells Fargo & Depositary (A) (A)
    - 28.11.
    Cullen/Frost Bankers Depositary Shs (B)
    +5,65 % 28.11.
    RenaissanceRe Holdings Depositary Shs (G)
    +5,73 % 28.11.
    Enterprise Financial Services Depositary Shs (A)
    - 28.11.
    KKR Real Estate Finance Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 28.11.
    Brookfield Infrastructure Partners LP 5 % Cum Red Pfd (A)
    +6,92 % 28.11.
    LINKBANCORP
    +4,43 % 28.11.
    Wells Fargo & Depositary Shs (A)
    - 28.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 48 / 2025 reichen von +0,12 % bei Vertiv Holdings Registered (A) bis +17,34 % bei der Orchid Island Capital Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 48 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 48 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



