    JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag habe er seine Schätzungen für den Rüstungskonzern angehoben, schrieb David Perry in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Kursrutsch der Aktie wegen eines möglichen Abkommens zwischen Russland und der Ukraine biete eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Perry geht nicht davon aus, dass Deutschland wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Konflikt seine geplanten Rüstungs-Investitionen zurückfahren wird. Der Gewinnausblick für die kommenden Jahre sei gut untermauert./rob/gl/ag

