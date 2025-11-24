2G Energy: Wachstumskurs ab Q4 trotz Q3-Umsatzrückgang
2G Energy AG navigiert durch ein herausforderndes Jahr mit Umsatzrückgang, doch der Blick richtet sich optimistisch auf den expandierenden nordamerikanischen Markt und neue Geschäftsfelder.
- 2G Energy AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 33% auf 58,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Auftragsbestand stieg auf ca. 250 Mio. Euro, jedoch verzögerten Biogas-Ausschreibungen und Genehmigungsverfahren die Umsatzgenerierung.
- Die Einführung eines neuen ERP-Systems belastete den Service-Umsatz in Deutschland, was zu einem negativen EBIT von -0,9 Mio. Euro führte.
- Der nordamerikanische Markt zeigt eine zunehmende Dynamik mit überdurchschnittlichen Wachstumsmöglichkeiten für die nächsten Jahre.
- 2G Energy erwartet ab dem vierten Quartal 2025 eine Fortsetzung des Wachstumskurses und eine Normalisierung der Umsätze.
- Das Unternehmen plant, mit der Tochtergesellschaft „2G Energy Rental North America, LLC“ ab 2026 ein operatives Mietgeschäft aufzubauen, um auf die steigende Nachfrage nach Kraftwerkslösungen zu reagieren.
