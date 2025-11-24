Qube-Aktie schießt 20% hoch nach Übernahmeangebot von Macquarie

Macquarie bietet 5,20 Australische Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von fast 28 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag (4,07 AUD). Die Bewertung impliziert das 14,4-Fache von Qubes erwarteten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 – ein Faktor, der üblicherweise bei großen Infrastruktur- und Logistiktransaktionen sorgfältig geprüft wird.

Das australische Logistikunternehmen Qube Holdings hat am Montag einen der größten potenziellen Deals seiner Firmengeschichte offengelegt. Die Aktie sprang infolgedessen zeitweise über 20 Prozent auf ein Rekordhoch von 4,89 Australische Dollar. Hintergrund ist ein unverbindliches Übernahmeangebot von Macquarie Asset Management, das Qube mit 11,6 Milliarden Australischen Dollar bewertet.

Exklusivitätsphase bis Februar 2026

Qube teilte mit, dass die Offerte einer Reihe von Bedingungen unterliegt. Dazu gehören eine erfolgreiche Due-Diligence-Prüfung, endgültige Vorstandszustimmungen beider Unternehmen sowie behördliche Genehmigungen. Für die Dauer der Prüfung – bis zum 1. Februar 2026 – wurde eine Exklusivitätsvereinbarung mit Macquarie geschlossen.

"Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche im besten Interesse unserer Aktionäre", erklärte Qube-Chairman John Bevan in der Mitteilung.

Analysten sehen Potenzial

Citi-Analyst Samuel Seow bestätigte nach Bekanntwerden des Deals seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,90 AUD. Er verwies jedoch auf Risiken wie zunehmenden Preisdruck im australischen Logistikmarkt und mögliche Arbeitskampfmaßnahmen, die Qubes operative Leistung beeinträchtigen könnten.

Ausblick

Das mögliche Macquarie-Qube-Bündnis könnte zu einem der größten Logistikdeals in Australien werden. Die nächsten Monate entscheiden darüber, ob aus der Offerte ein verbindlicher Kaufvertrag wird – oder ob Qube letztlich doch unabhängig bleibt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



