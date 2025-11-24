    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück

    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern BHP Group hat auch einen abermaligen Versuch zur Übernahme des Konkurrenten Anglo American abgeblasen. Es habe erneut Gespräche gegeben, teilte BHP am Montag in London mit. Da Anglo American aber auch den aktuellen Vorstoß zurückgewiesen habe, werde jetzt kein Zusammenschluss der beiden Unternehmen mehr erwogen.

    BHP wolle sich jetzt auf das eigene Portfolio konzentrieren. Am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache betraute Personen berichtet, dass BHP nach dem im vergangenen Jahr gescheiterten Anlauf erneut an einer Anglo-American-Übernahme interessiert ist.

    Anglo American ist derweil dabei, den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources über einen reinen Aktiendeal zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.

    Mit dem kurzzeitig wieder erwogenen Kauf von Anglo American hätte BHP diesen Zusammenschluss verhindern können. BHP kommt derzeit umgerechnet in Euro auf einen Börsenwert von rund 116 Milliarden, während Anglo American auf 36 Milliarden Euro kommt. Der kanadische Konzern Teck Ressources bringt es unterdessen umgerechnet aktuell auf knapp 17 Milliarden Euro./zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anglo American Aktie

    Die Anglo American Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 22,83 auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anglo American Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anglo American bezifferte sich zuletzt auf 33,41 Mrd..

    Anglo American zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3146. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BHP Group - 850524 - AU000000BHP4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BHP Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
