ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Siemens auf 277 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Siemens auf 277 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", Fokus auf Medizintechnik.
- Umsatzwachstum übertrifft Konkurrenz, Softwareanteil steigt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 291 auf 277 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte seinen Anteil an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers bis zur direkten Ausgliederung voraussichtlich unter 60 reduzieren und damit den Weg für einen fokussierten Industriekonzern mit einer einzigartigen KI-Industrieplattform ebnen, schrieb Rizk Maidi in seiner Einschätzung vom Freitag. Das mittelfristige Umsatzwachstum dürfte das der Konkurrenz übertreffen. Nach 2026 erwartet Maidi ein Ergebniswachstum (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich. Bis 2030 dürfte Software rund 50 Prozent des Umsatzes der Sparte Difital Industries (DI) ausmachen. Der Experte senkte aber seine Gewinnprognosen und das - Kursziel, um Wechselkurseffekten, den Kosten für die Integration von Zukäufen und höheren Ausgaben Rechnung zu tragen. Siemens bleibe eine Kernanlage im Industriebereich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 222,1 auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -4,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 177,32 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -14,56 %/+34,91 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 277 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.
In diesem Sinne einen schönen sonnigen Mittwoch
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.
Siemens ist grundsätzlich keine Traderposition. Ich vermute, dass der überwiegende Teil hier klar lange in einem BlueChip investiert ist und sich von so ein paar % nicht verunsichern lässt, und von Deinem Gejammer schon dreimal nicht.
In diesem Sinne, zum Wohl