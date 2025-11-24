Jefferies senkt Ziel für Siemens auf 277 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 222,1 auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -4,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 177,32 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -14,56 %/+34,91 % bedeutet.