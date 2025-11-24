RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Frankfurter schalteten einen Gang höher und strebten zu einem fiskalisch, wirtschaftlich und technologisch günstig erscheinenden Zeitpunkt eine Ausweitung ihres Hausbank-Konzepts an, schrieb Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet des jüngsten Kursanstiegs erschienen die Aktien attraktiv angesichts der Fähigkeit des Geldhauses, sich bietende Geschäftschancen zu nutzen./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 29,73EUR auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +29,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer