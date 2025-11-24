    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Frankfurter schalteten einen Gang höher und strebten zu einem fiskalisch, wirtschaftlich und technologisch günstig erscheinenden Zeitpunkt eine Ausweitung ihres Hausbank-Konzepts an, schrieb Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung. Ungeachtet des jüngsten Kursanstiegs erschienen die Aktien attraktiv angesichts der Fähigkeit des Geldhauses, sich bietende Geschäftschancen zu nutzen./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 18:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 29,73EUR auf Lang & Schwarz (24. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anke Reingen
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
