Rheinmetall, Bitfarms & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Bitfarms
|+9,21 %
|Hardware
|🥈
|Bayer
|+8,56 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|DeFi Technologies
|+8,19 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|HENSOLDT
|-4,92 %
|Halbleiter
|🟥
|RENK Group
|-5,22 %
|Maschinenbau
|🟥
|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|-5,73 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥈
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|🥉
|Q-Gold Resources
|Rohstoffe
|HENSOLDT
|Halbleiter
|ParaZero Technologies
|Sonstige Technologie
|RENK Group
|Maschinenbau
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rheinmetall
|77
|Maschinenbau
|🥈
|Bitcoin
|40
|-
|🥉
|Silber
|24
|Rohstoffe
|Borussia Dortmund
|24
|Freizeit
|Tesla
|18
|Fahrzeugindustrie
|TeamViewer
|13
|Informationstechnologie
Bitfarms
Wochenperformance: +3,51 %
Wochenperformance: +3,51 %
Platz 1
Bayer
Wochenperformance: +3,44 %
Wochenperformance: +3,44 %
Platz 2
DeFi Technologies
Wochenperformance: -12,94 %
Wochenperformance: -12,94 %
Platz 3
HENSOLDT
Wochenperformance: -14,45 %
Wochenperformance: -14,45 %
Platz 4
RENK Group
Wochenperformance: -22,79 %
Wochenperformance: -22,79 %
Platz 5
Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
Wochenperformance: -22,21 %
Wochenperformance: -22,21 %
Platz 6
European Lithium
Wochenperformance: -17,53 %
Wochenperformance: -17,53 %
Platz 7
Vanguard Mining
Wochenperformance: -5,74 %
Wochenperformance: -5,74 %
Platz 8
Q-Gold Resources
Wochenperformance: +22,14 %
Wochenperformance: +22,14 %
Platz 9
HENSOLDT
Wochenperformance: -14,45 %
Wochenperformance: -14,45 %
Platz 10
ParaZero Technologies
Wochenperformance: +1,34 %
Wochenperformance: +1,34 %
Platz 11
RENK Group
Wochenperformance: -22,79 %
Wochenperformance: -22,79 %
Platz 12
Rheinmetall
Wochenperformance: -14,63 %
Wochenperformance: -14,63 %
Platz 13
Bitcoin
Wochenperformance: -7,06 %
Wochenperformance: -7,06 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: -1,37 %
Wochenperformance: -1,37 %
Platz 15
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,92 %
Wochenperformance: -0,92 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: -1,74 %
Wochenperformance: -1,74 %
Platz 17
TeamViewer
Wochenperformance: -8,22 %
Wochenperformance: -8,22 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte