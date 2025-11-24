    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVanguard Mining AktievorwärtsNachrichten zu Vanguard Mining
    Rheinmetall, Bitfarms & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Bitfarms +9,21 % Hardware Forum Nachrichten
    🥈 Bayer +8,56 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 DeFi Technologies +8,19 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🟥 HENSOLDT -4,92 % Halbleiter Forum Nachrichten
    🟥 RENK Group -5,22 % Maschinenbau Forum Nachrichten
    🟥 Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H) -5,73 % Rohstoffe Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 European Lithium Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Vanguard Mining Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Q-Gold Resources Rohstoffe Forum Nachrichten
      HENSOLDT Halbleiter Forum Nachrichten
      ParaZero Technologies Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      RENK Group Maschinenbau Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Rheinmetall 77 Maschinenbau Forum Nachrichten
    🥈 Bitcoin 40 - Forum Nachrichten
    🥉 Silber 24 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 24 Freizeit Forum Nachrichten
      Tesla 18 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      TeamViewer 13 Informationstechnologie Forum Nachrichten




    Rheinmetall, Bitfarms & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.