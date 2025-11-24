Im letzten Moment gedreht

Der Gewinntag führte aber noch zu keiner nachhaltigen Trendwende beim S&P 500 Index, wodurch der Index seit seinem letzten Rekordhoch bei 6.920 Punkten aus Ende Oktober immer noch in einem temporären Abwärtstrend feststeckt. Kann sich die freundliche Stimmung zu Beginn dieser Woche in weiter steigenden Kursen umsetzen, ließe dies oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei 6.673 Punkten einen Test des laufenden Abwärtstrends bei 6.786 Zählern zu. Aber erst über diesem Niveau dürfte mit höherer Wahrscheinlichkeit ein neuerlicher Test des Rekordhochs bei 6.920 Punkten einsetzen und Käufern entsprechend etwas Zeit verschaffen. In diesem Bereich bestünde im Anschluss aber die Möglichkeit zur Ausbildung eines Doppelhochs und damit eines unbestechlichen Umkehrsignals auf mittelfristiger Basis. Rutscht der S&P 500 Index dagegen sofort unter das Wochentief bei 6.521 Punkten durch, müssten ausnahmslos Abschläge auf 6.427 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 6.283 Punkten angenommen werden und würden sich für ein entsprechendes Engagement auf der Verkäuferseite anbieten. Für welche Richtung sich das Barometer auch entscheidet, passende Scheine werden gleich im Anschluss mit einer Handelsidee vorgestellt.

Ausgerechnet am Sell-Trigger für eine Trendwende beim S&P 500 Index um 6.550 Punkten hat der Präsident der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, Hoffnungen auf eine Zinssenkung beim nächsten Zinsentscheid am 10. Dezember geweckt und somit für eine Stabilisierung aller US-Indizes gesorgt. Auch der Bitcoin stoppte seinen Ausverkauf und konnte zur Oberseite abdrehen. Die Stellung von Williams ist insofern wichtig, als dass er als Vertrauter von Fed-Chef Jerome Powell gilt und eine besondere Stellung unter den Notenbankvertretern genießt.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 6.550 Punkten eröffnen , Stopp über 6.690 Punkten platzieren. Kursziel 6.283 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU11Y1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,29 - 2,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.337,902 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.337,902 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.202,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,94 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5HL2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,18 - 2,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.853,946 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.853,946 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.202,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.283 Punkte Hebel: 26,20 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.