Comeback 3.0?!

Ein Analyst hat, dem auf Cybersecurity spezialisierten US-Unternehmen Palo Alto Networks, in der abgelaufenen Woche eine Verkaufsempfehlung bescheinigt und zusätzlichen Druck auf den bereits fallenden Kurs der Aktie ausgelöst. Infolgedessen rutschte Palo Alto bis auf einen seit Anfang April dieses Jahres bestehenden Aufwärtstrend um 185,00 US-Dollar ab. Zuvor war der Wert aber mit einem nachhaltigen Ausbruch über das Vorgängerhoch von 207,25 US-Dollar endgültig gescheitert, was bereits zu einem kleineren Verkaufssignal geführt hatte. Setzt sich der Abwärtsdruck zu Beginn der verkürzten Handelswoche nun weiter fort, könnte dies unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf 165,21 und darunter sogar 153,10 US-Dollar und damit einen längerfristigen Aufwärtstrend auslösen und sich für einen Leerverkauf anbieten. Auf der Oberseite müsste Palo Alto Networks dagegen schleunigst wieder über 199,73 US-Dollar zulegen, damit die Aktie die Chance auf einen neuerlichen Test der Rekordstände aus Ende Oktober bei 223,61 US-Dollar erfährt. Entscheidend für den kurzfristigen Verlauf dürfte die Kursentwicklung in den nächsten Stunden werden.

1. Short-Position unter 180,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 190,50 US-Dollar platzieren. Kursziele 165,21 / 153,10 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palo Alto Networks Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY63SK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 152,75 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 152,75 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 182,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5Q8M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,51 - 2,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 211,771 US-Dollar Basiswert: Palo Alto Networks Inc. KO-Schwelle: 211,771 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 182,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,30 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

