23.000er-Niveau erfolgreich getestet

Fed-Mitglied Williams beruhigt Märkte

RSI: um 42, (bärisch) - Sell

Stochastik: 98 (überverkauft)

MACD: -76 - Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt

Fear& Greed Index bei 11 auf "Extreme Fear" - leicht gestiegen

Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!

Anlaufmarken nach oben bei 23.358 / 23.476 / 23.675 und 24.000 Punkten, nach unten bei 23.080 / 23.000 / 22.764 und 22.607 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye immer unwahrscheinlicher

VDAX-New

Angst sehr hoch - Kontraindikation!!!

VDAX-New der Deutschen Börse (21. November 2025): Bei 23,42% (ansteigend) (Vortag: 22,96%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23.476 Punkte - AKTIV! 2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte