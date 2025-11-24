DAX
23.000er-Niveau erfolgreich getestet
Ein kurzfristiges Trading-Setup für den DAX auf der Oberseite ergibt sich nun bei einem Kurssprung über den 200-Tage-Durchschnitt sowie das Kursniveau von 23.175 Punkten, im Erfolgsfall könnte mit einem anschließenden Anstieg an die einstige Unterstützung bei 23.476 Punkten gerechnet werden. Im Idealfall geschieht dies in den ersten drei Handelstagen dieser Woche, da am Freitag die US-Amerikaner Thanksgiving feiern und damit der Feiertag nicht zur Verfügung steht. Am Freitag wird nur halbtags gehandelt, tendenziell dürften die Umsätze an diesem Tag eher dünn ausfallen. Sollte sich jedoch die schlechte Stimmung unter den Anlegern in dieser Woche durch einen Kursrutsch unter 22.940 Punkte fortsetzen, müsste mit einem Rücklauf des DAX in den Bereich einer gegen Ende April gerissenen Kurslücke gerechnet werden. Ein solches Ereignis würde mit Abschlagsrisiken auf 22.607 Punkte einhergehen und würde sich für eine Orientierung auf der Unterseite anbieten.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.091 Punkten
VDAX weiter auf erhöhtem Niveau
Fed-Mitglied Williams beruhigt Märkte
RSI: um 42, (bärisch) - Sell
Stochastik: 98 (überverkauft)
MACD: -76 - Sell
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 11 auf "Extreme Fear" - leicht gestiegen
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 23.358 / 23.476 / 23.675 und 24.000 Punkten, nach unten bei 23.080 / 23.000 / 22.764 und 22.607 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye immer unwahrscheinlicher
VDAX-New
Angst sehr hoch - Kontraindikation!!!
VDAX-New der Deutschen Börse (21. November 2025): Bei 23,42% (ansteigend) (Vortag: 22,96%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23.476 Punkte - AKTIV!
2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY760U
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,59 - 9,62 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.283,92 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.283,92 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.091,88 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.476 Punkte
|Hebel:
|24,16
|Kurschance:
|+ 40 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU5RG0
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,45 - 9,48 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.152,00 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.152,00 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.091,88 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,48
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
