Silber schwächelt Kurs rutscht auf 49,85 USD

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 49,85. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 14,07318USD. Heute steht er bei 49,85USD. Das Investment wäre auf 17.711,2USD gewachsen – eine Steigerung von +254,22 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, und viele Anleger glauben an einen Anstieg des Silberpreises, insbesondere aufgrund der Unterbewertung im Vergleich zur Gold-Silber-Ratio. Technische und fundamentale Argumente unterstützen diese Annahme, während mögliche physische Engpässe und staatliche Horteffekte das Interesse an Silber als sicherem Hafen und industriellem Rohstoff verstärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.