KAP AG trotzt Markt-Herausforderungen: Erwartungen erfüllt!
Trotz eines herausfordernden Marktumfelds im Automotive- und Industriesektor zeigt die KAP AG mit einem Anstieg des normalisierten EBITDA um 20,7 % bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.
- Umsatzerlöse der KAP AG sanken in den ersten neun Monaten 2025 um 3,7 % auf 193,7 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund eines schwierigen Marktumfelds im Automotive- und Industriesektor.
- Das normalisierte EBITDA stieg um 20,7 % auf 17,5 Mio. EUR, was auf Effizienzmaßnahmen und einen starken Beitrag des Segments flexible films zurückzuführen ist.
- Das Segment flexible films verzeichnete einen Umsatzanstieg von 6,2 % auf 73,2 Mio. EUR, bedingt durch eine hohe Nachfrage nach hochwertigen 3D-Folien und eine sehr gute Poolsaison 2025.
- Im Segment engineered products sank der Umsatz um 8,0 % auf 77,1 Mio. EUR, beeinflusst durch schwache Nachfrage und geopolitische Spannungen, insbesondere die US-Zollpolitik.
- Das Segment surface technologies verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,3 % auf 43,0 Mio. EUR, trotz durchgesetzter Preiserhöhungen bei wichtigen Kunden.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde konkretisiert, wobei Umsatz und normalisiertes EBITDA am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite erwartet werden.
Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,90 % im Plus.
