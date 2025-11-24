H2APEX Group SCA: Finanzzahlen 2025 sorgen für Aufsehen!
H2APEX Group SCA zeigt im Jahr 2025 eine spannende Entwicklung. Trotz eines Umsatzrückgangs von 25,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr, verzeichnet das Unternehmen einen Anstieg im Umsatz-Backlog auf 10,7 Mio. EUR. Die strategische Neuausrichtung auf Wasserstoffproduktion prägt diese Veränderung.
- H2APEX Group SCA hat für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatz von 5,2 Mio. EUR erzielt, im Vergleich zu 25,2 Mio. EUR im gleichen Zeitraum 2024.
- Der Umsatz-Backlog zum 30. September 2025 beträgt 10,7 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zu 9,5 Mio. EUR am 31. Dezember 2024 darstellt.
- Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf 9 bis 10 Mio. EUR angehoben.
- Die rückläufige Umsatzentwicklung wird auf den Baufortschritt laufender Projekte und eine neue strategische Fokussierung auf den Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten zurückgeführt.
- Das EBITDA für die ersten neun Monate 2025 liegt bei -23,9 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zu -12,6 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- H2APEX beschäftigt zum 30. September 2025 insgesamt 157 Mitarbeiter, was einen Anstieg von 139 Mitarbeitern am 31. Dezember 2024 bedeutet.
