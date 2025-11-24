DOGE "existiert nicht" – Trumps Sparpläne gescheitert?

Das Department of Government Efficiency (DOGE), einst als Kernstück von US-Präsident Donald Trumps Regierungsumbau inszeniert, existiert nicht mehr. Das berichtete Reuters am Sonntag. Obwohl der Behörde noch acht Monate ihres offiziellen Mandats geblieben wären, wurde sie bereits abgewickelt.

"Das existiert nicht", sagte Scott Kupor, Direktor des Office of Personnel Management (OPM), als Reuters kürzlich nach dem Status von DOGE fragte. Mit dieser schlichten Aussage bestätigte er das faktische Aus einer Behörde, die im Januar mit großem Getöse gestartet war und zum Symbol der Bemühungen wurde, die Bundesregierung zu verschlanken.

DOGE sollte ineffiziente Strukturen abbauen, milliardenschwere Einsparungen erzielen und Behörden stärker an die politischen Prioritäten des Weißen Hauses ausrichten. Offizielle Angaben des Departements sprachen von "Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe".

Aufgaben wandern ins OPM

Viele der täglichen Aufgaben von DOGE wurden inzwischen in das OPM integriert. Ehemalige Mitarbeitende der Behörde schlagen derweil neue Wege ein. Einige von ihnen wechseln zur neu gegründeten "National Design Studio“ – einem Projekt unter der Leitung von Airbnb-Mitgründer Joe Gebbia. Die Initiative basiert auf einer präsidialen Anordnung, die darauf abzielt, staatliche Websites zu modernisieren.

Trotz der organisatorischen Auffangstrukturen bleibt der schnelle Rückzug bemerkenswert. Das Weiße Haus bekräftigt jedoch, dass die Regierung weiterhin entschlossen sei, Verschwendung und Ineffizienz zu reduzieren. "Präsident Trump wurde beauftragt, Verschwendung, Betrug und Missbrauch im gesamten Bundesstaat zu reduzieren, und er liefert weiterhin aktiv", sagte Sprecherin Liz Huston laut Reuters.

Einst große Aufmerksamkeit

DOGE stand von Beginn an im Rampenlicht. Die Behörde wurde häufig mit Elon Musk assoziiert, dessen wiederholte öffentliche Begeisterung für die Kryptowährung Dogecoin zur Verwechslung zwischen Meme-Coin und Regierungsstelle beitrug.

Zudem prüfte die Behörde in ihren frühen Wochen den Einsatz von Blockchain-Technologien, um staatliche Abläufe effizienter und transparenter zu gestalten.

Ein Symbol mit kurzer Halbwertszeit

Als Trump nach seinem Wahlsieg 2024 die Gründung von DOGE ankündigte, galt die Behörde als Kernstück seines Plans, staatliche Strukturen neu auszurichten. Der plötzliche Rückzug des Projekts könnte nun zu einem Prüfstein werden, an dem sich die Glaubwürdigkeit der Sparagenda des Präsidenten messen lässt.

Während das Weiße Haus weiterhin betont, dass "effektive Regierungsführung" im Mittelpunkt stehe, bleibt offen, ob das Ende von DOGE eine pragmatische Neuausrichtung oder ein Eingeständnis gescheiterter Ambitionen darstellt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

