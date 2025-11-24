    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    BARCLAYS stuft H&M auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 160 auf 162 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ende Januar anstehenden Zahlen des Textilkonzerns für das Schlussquartal 2025 dürften einen sich aufbauenden Rückenwind für die Profitabilität belegen, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Das spiegelten die Konsensschätzungen aber schon wider./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 15,78EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 162
    Kursziel alt: 160
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A


