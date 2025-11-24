    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Textilkonzerns am 3. Dezember. Für die Anleger stehe seit Jahresbeginn ein negativer Gesamtertrag zu Buche, da sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt hätten. Auch für 2026 seien die Erwartungen hoch./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 47,58EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 47,50
    Kursziel alt: 43,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,50, was eine Steigerung von +2,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, …