    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Erholung erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt Erholungsversuch, steigt um 0,8 Prozent.
    • US-Börsen erholen sich, Dow Jones gewinnt 1,08 Prozent.
    • Asiatische Märkte starten mit Erholung, Hang-Seng +2%.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Erholung erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Im Dax zeichnet sich zum Wochenbeginn ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 23.285 Punkte. Damit würde es der Dax zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April gerissen hatte. Die Marke von 23.000 Punkten scheint zunächst zu halten. Mit 22.943 Punkten war der Dax am Freitag nämlich zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt, war dann aber über die Marke zurückgekehrt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht. Am Freitag war die anfangs schwache Wall Street jedoch dank einer Trendwende nach dem europäischen Handelsende mit Gewinnen ins Wochenende gegangen.

    USA: - IM PLUS - Nach der Schwäche vom Vortag haben die Börsen in den USA am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag nach Anfangsgewinnen wieder in die Verlustzone gedreht war, stieg um 1,08 Prozent und schloss mit 46.245,41 Punkten. Die Börsenwoche war mit einem Verlust des Dow von knapp 2 Prozent allerdings eine der schwächsten der zurückliegenden Monate. Gefragt waren vor dem Wochenende vor allem Titel der "Old Economy" wie Coca-Cola , Nike , Home Depot und Merck & Co . Etliche große Tech-Aktien wie Oracle , Microsoft , Broadcom und AMD wurden dagegen gemieden. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 24.239,57 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Index war am Vortag stärker unter Druck geraten als der Dow und der S&P 500 . Letzterer erholte sich am Freitag um 0,98 Prozent auf 6.602,99 Zähler.

    ASIEN: - ERHOLUNGSVERSUCH - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum sind mit einem Erholungsversuch in die Woche gestartet. Ein wenig Rückenwind liefert die Erholung der Nasdaq vor dem Wochenende. Ob dort die Korrektur nach einer vorherigen Rally schon beendet ist, steht allerdings in den Sternen. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um gut zwei Prozent zu. Gewinne gab es auch in Australien. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

    DAX 23091,87 -0,80%
    XDAX 23215,98 1,27%
    EuroSTOXX 50 5515,09 -0,98%
    Stoxx50 4713,52 -0,40%

    DJIA 46245,41 1,08%
    S&P 500 6602,99 0,98%
    NASDAQ 100 24239,57 0,77%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 128,84 -0,02% °

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1523 0,05%
    USD/Yen 156,62 0,14%
    Euro/Yen 180,47 0,19%
    BITCOIN:

    Bitcoin 86.957 0,18%
    (USD, Bitstamp)
    ROHÖL:

    Brent 62,61 +0,05 USD
    WTI 58,11 +0,05 USD
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 178,9 auf Tradegate (24. November 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -4,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +36,61 %/+74,74 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
