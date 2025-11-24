    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 153,2EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Carole Madjo
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 207
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00, was eine Steigerung von +24,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und …