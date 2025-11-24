BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 153,2EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
