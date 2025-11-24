BARCLAYS stuft Adidas auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 153,2EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 207

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



