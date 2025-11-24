    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bei einer Informationsveranstaltung des Konsumgüterkonzerns für Analysten zum Börsengang des Eiscreme-Geschäfts habe sich der Finanzchef zuversichtlich gezeigt, dass diese 2026 das angestrebte organische Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erreichen werde, schrieb Warren Ackerman in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 52,38EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Warren Ackerman
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
