Bayer-Aktie schießt 10% ins Plus – das sind die Gründe!

Bayer gab am Sonntag bekannt, dass das einmal täglich einzunehmende Gerinnungshemmer-Medikament Asundexian (50mg) in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung (Hemmung der Verklumpung der Bluttplättchen, Thrombozyten, durch Medikamente) das Schlaganfallrisiko bei den Studienteilnehmern senkte. Das Unternehmen teilte mit, dass das Mittel die primären Wirksamkeits- und Sicherheitsendpunkte in der zulassungrelevanten Phase-3-Studie erreicht habe. Am Montag (13:45 MEZ) schoss die Aktie daraufhin mehr als 10 Prozent ins Plus.



Asundexian habe das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls im Vergleich zu Placebo bei Patienten unter anderem nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall signifikant reduziert. Nach Angaben von Bayer wurde Asundexian bereits von der US-Gesundheitsbehörde FDA (Federal Drug Administration) der Fast-Track-Status als potenzielle Behandlung zur Schlaganfallprävention bei Patienten nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall erteilt. Mit einem solchen Status ist eine beschleunigte Zulassung für vielversprechende Arzneien möglich.



Forschungsleiter Christian Rommel ergänzte dazu: "Dies markiert einen wichtigen Meilenstein im langjährigen Engagement von Bayer zur Förderung von Innovationen in der Thromboseprävention. Wir sind begeistert von diesen positiven Topline-Ergebnissen." Das Unternehmen werde jetzt Weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Auf einem bevorstehenden wissenschaftlichen Kongress sollen detaillierte Ergebnisse vorgestellt werden.





Die Bayer-Aktie ist seit Jahresbeginn mehr als 42 Prozent im Plus und wird derzeit mit 27,58 Euro bewertet. Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley schrieb dazu am Montag, dass der Studienerfolg von Asundexian wegweisend für den Wandel im Pharmabereich von Bayer sei. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro.Die US-Bank JPMorgan hat dagegen die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser schrieb am Sonntagabend, dass der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial bringe. Detaillierte Daten und Resultate des Konkurrenzmittels Milvexian seien aber nötig, um die genauen Marktchancen zu taxieren.Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,77 % und einem Kurs von 30,60EUR auf Tradegate (24. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.