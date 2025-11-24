Plaid meldet Aktiensplit

Vancouver, British Columbia – 10. November 2025 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FRA: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen auf Graphenbasis, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Aktiensplit aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (die „Stammaktien“) im Verhältnis von vier (4) neuen Stammaktien für jede (1) bestehende Stammaktie (der „Aktiensplit“) durchführt.

Infolge des Aktiensplits wird sich die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von 17.389.473 auf 69.557.892 erhöhen. Aktionäre, die zum Geschäftsschluss am 14. November 2025 (der „Stichtag“) im Aktienregister des Unternehmens eingetragen sind, erhalten für jede gehaltene Stammaktie drei (3) zusätzliche Stammaktien.

Zweck des Aktiensplits ist die Verbesserung der Liquidität und der Marktgängigkeit der Stammaktien des Unternehmens. Die Anzahl und der Ausübungspreis der ausstehenden Aktienoptionen, Warrants und sonstigen wandelbaren Wertpapieren werden gegebenenfalls proportional angepasst, um dem Aktiensplit Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (die „CSE“) wird zu gegebener Zeit eine Mitteilung herausgeben, in der der Aktiensplit bestätigt wird. Der Handel mit den Stammaktien nach dem Aktiensplit wird voraussichtlich am oder um den 14. November 2025 aufgenommen.

Die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit dem Aktiensplit keinerlei Maßnahmen ergreifen. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE wird der Aktiensplit auf „Push-out“-Basis durchgeführt, sodass die CUSIP-Nummer des Unternehmens unverändert bleibt. Das Unternehmen wird den Inhabern von Stammaktien zum Stichtag eine DRS-Bescheinigung zusenden, in der die aus dem Aktiensplit resultierenden zusätzlichen Aktien aufgeführt sind. Die derzeit noch ausstehenden Aktienzertifikate, die die Aktien repräsentieren, sollten von den Aktionären aufbewahrt und nicht an das Unternehmen oder Endeavor weitergeleitet werden.

Der Aktiensplit unterliegt noch der Genehmigung durch die CSE. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Aktiensplit weder seinen Namen noch sein Handelssymbol ändern.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, graphenangereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.