JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Lieferzeiten für die Produkte des iPhone-Herstellers aus. Die Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie hätten sich um drei Tage verkürzt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 236,7EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



