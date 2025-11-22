Angst kehrt zurück!

Globale Investoren passen sich an eine neue Phase erhöhter Marktvolatilität an. Nach der anfänglichen Euphorie infolge der Quartalszahlen von Nvidia kam es noch am Donnerstag zu einem deutlichen Kursrückgang. Auch am Freitag zum Handelsschluss wurde ein leichtes Minus verzeichnet. Die Nervosität an den Märkten bleibt somit bestehen. Die Schwankungsbreite von 3,5 Prozent bei der Trendumkehr im S&P 500 gilt laut Analysen als beunruhigend und ist in der Börsengeschichte äußerst selten. Es besteht Unsicherheit darüber, ob Künstliche Intelligenz (KI) tatsächlich so profitabel sein wird, wie der Markt derzeit erwartet. Viele Händler zweifeln daran, ob die heutigen Investitionen in KI in fünf Jahren tatsächlich Gewinne erzielen werden. Aus diesem Grund realisieren zahlreiche Anleger ihre bisherigen Kursgewinne.

Der Anfang Januar 2023 gestartete Aufwärtstrend wurde am Montag, dem 27. Januar 2025, durch den sogenannten Deepseek-Moment nachhaltig unterbrochen. Die Entwickler von Deepseek demonstrierten, dass komplexe Berechnungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) auch mit geringerer Hardwareleistung möglich sind. Diese Angst begleitete möglicherweise auch die Kursfindung am Donnerstag letzter Woche. Zusätzlich lastete der US-Exportbann auf Nvidia Chips nach China auf der Aktie. Als Folge schloss der Kurs am Freitag letzter Woche rund 16 Prozent unter dem Allzeithoch vom 29. Oktober bei 212,19 US-Dollar. Dennoch konnte sich der Kurs von seinen Tagestief erholen, ging aber mit einem Kursminus von 0,96 Prozent aus dem Handel. Möglicherweise wurde dieser Kursimpuls von der aktuellen Nachricht getragen, dass die US-Administration den Verkauf von H200-Chips nach China gestatten würde. Dennoch ist eine Nachricht dieser Tragweite bei der Kursbildung regelrecht verpufft. Längerfristig betrachtet notiert der Aktienkurs noch deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie und deutet so einen Aufwärtstrend an, der sich Ende April 2025 formierte. Der Kurs hat in diesem Trend neues Terrain erschlossen, wobei die Aufwärtsdynamik jedoch nachgelassen hat. Sollte sich die Schwäche der letzten Tage fortsetzen, könnte die Widerstandszone zwischen 153,13 und 167,83 US-Dollar erneut ins Visier geraten. Für einen Fortbestand des Aufwärtstrends wären dies auch keine guten Nachrichten.

NVIDIA Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Es scheint, als würden optimistische Marktteilnehmer zunehmend zurückhaltender reagieren und positive Nachrichten für den Kurs kaum noch Wirkung zeigen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MM5LFV) könnten risikobereite Anleger, die einen fallenden Kurs der Nvidia Corporation in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,69 profitieren. Das Ziel sei bei 153,01 US-Dollar angenommen (6,59 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 200,17 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,49 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM5LFV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,35 – 4,36 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 228,40 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corporation KO-Schwelle: 228,40 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 178,92 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,59 Euro Hebel: 3,69 Kurschance: + 51 Prozent Quelle: Morgan Stanley

