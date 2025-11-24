Capital.com stärkt seine Aktivitäten in Europa mit einem erweiterten Kundenservice-Hub in Bulgarien

SOFIA, BG / ACCESS Newswire / November 24, 2025 / Capital.com, die wachstumsstarke Handelsplattform und Fintech-Gruppe, gab heute die Ausweitung ihrer Aktivitäten in Bulgarien mit der Eröffnung eines neuen Büros im Office X Business Garden in Sofia und einer 51-prozentigen Erhöhung der lokalen Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr bekannt. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, spezialisierte Kompetenzzentren für wichtige Funktionen aufzubauen, wobei Bulgarien im Bereich Kundenservice eine Vorreiterrolle einnimmt.

Aufbauend auf seiner etablierten Präsenz in Sofia und ergänzend zu seinem Technologiezentrum in Polen plant Capital.com, bis zu 5 Millionen Euro in seine operative Infrastruktur zu investieren, um ein Kompetenzzentrum für Kundenservice und eines der besten Arbeitsumfelder der Branche zu schaffen. Das Zentrum in Bulgarien wird den Goldstandard für Servicequalität, Reaktionsfähigkeit und mehrsprachigen Support setzen und eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Kunden weltweit spielen, während es gleichzeitig eine Kultur der Zusammenarbeit, des Lernens und der Exzellenz fördert.

„Bulgarien ist seit Jahren ein wichtiger Teil unserer Wachstumsgeschichte“, sagte Eugene Lemesh, Chief People Officer bei Capital.com. „Wir haben unsere Aktivitäten mit einem neuen Büro in einem der begehrtesten Geschäftsviertel Sofias verstärkt und unsere Mitarbeiterzahl um mehr als 50 % erhöht. Aber das ist erst der Anfang. Im Rahmen unserer Strategie, unternehmensweit dedizierte Kompetenzzentren aufzubauen, investieren wir bis zu 5 Millionen Euro in die Einrichtung eines erstklassigen Kundenservice-Hubs in Bulgarien. Durch die Kombination von Spitzentechnologietalenten in Polen mit außergewöhnlichem Kundensupport in Bulgarien positionieren wir unsere Technologie- und Betriebsteams so, dass sie Trader besser, schneller und intelligenter als je zuvor bedienen können.“

Capital.com betreibt spezielle Zentren für seine Kernfunktionen – ein Kompetenzzentrum für Kundenservice in Bulgarien und ein Technologie- und Engineering-Zentrum in Polen. Das Technologiezentrum des Unternehmens in Polen beschäftigt derzeit mehr als 430 Mitarbeiter, während das Team in Sofia im letzten Jahr um 51 % auf 100 Mitarbeiter gewachsen ist. Die Erweiterung des bulgarischen Zentrums von Capital.com wird von Elpida Gavril, Global Head of Operations, geleitet, die alle operativen Funktionen, einschließlich des Kundenservice, innerhalb der Gruppe überwacht.