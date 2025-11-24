Inceptio Technology stellt auf der Next Truck 2025-Konferenz die kommerzielle Strategie für skalierbare autonome Lkw der Stufe L4 vor

Die Betriebsdaten des autonomen Systems von Inceptio belegen erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit, geringere Ermüdung der Fahrer und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch im realen Betrieb. Das autonome Fahren macht 95 bis 99 % der gesamten Fahrleistung aus, wobei die Investition in der Regel innerhalb von 10 bis 24 Monaten amortisiert ist.

Über 400 Millionen Kilometer reale kommerzielle Einsätze von mehr als 4000 L2+/L3-Lkw, die derzeit auf den Straßen unterwegs sind, wurden zur Erprobung und Validierung der Entwicklung der L4-Full-Stack-Lösung genutzt.

Inceptio prognostiziert, dass bis Mitte 2028 über 5 Milliarden Kilometer an Daten zum autonomen Fahren gesammelt worden sein werden, was den größten realen Datensatz dieser Art in der Branche darstellt.

SHANGHAI, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Inceptio Technology („Inceptio", oder das „Unternehmen",), ein branchenführender Entwickler von Technologien für autonomes Fahren für Lkw, stellte während seiner Teilnahme an der Konferenz „Next Truck 2025", in Berlin, Deutschland, seinen strategischen Ansatz für skalierbares autonomes Fahren der Stufe 4 (L4) bei Lkw vor.

Julian Ma, der Gründer und CEO von Inceptio Technology, präsentierte sowohl auf der Hauptbühne der Tech Talks als auch auf der Nebenbühne Deep Dive der Veranstaltung, wo er die doppelgleisige Strategie von Inceptio erörterte, die sich auf reale Daten und auf skalierbare Produktion stützt, um die Entwicklung hin zur Autonomie der Stufe L4 zu beschleunigen.

Julian Ma, Gründer und CEO von Inceptio Technology

Betriebsdaten bestätigen die wirtschaftliche Rentabilität der autonomen Lkw-Technologie

Während der Präsentationen stellte Herr Ma Betriebsdaten vor, die die wirtschaftliche Rentabilität der autonomen Lkw-Technologie von Inceptio untermauern. Mit mehr als 4000 L2+/L3-Lkw im kommerziellen Betrieb, bei denen autonomes Fahren 95 bis 99 % der Gesamtkilometerleistung ausmacht und eine typische Amortisationszeit von 10 bis 24 Monaten bietet, demonstriert der groß angelegte Einsatz von Inceptio einen messbaren Kundennutzen in den folgenden Bereichen:

Bewährte überlegene Sicherheit bei unterschiedlichsten Straßen-, Wetter- und Verkehrsbedingungen.

Komfortableres und gesundheitsbewussteres Fahren mit wesentlich weniger Ermüdung und geringeren Ansprüchen an die Fähigkeiten des Fahrers.

Geringere Personalkosten für die Einstellung, Bindung und das Management von Fahrern.

Niedrigere Versicherungsprämien durch reduzierte Verlustquoten und geringere Schwere der Schadensfälle.

Erhöhung der Kraftstoffeffizienz um 3 bis 7 %, was einer jährlichen Einsparung von etwa 6000 Litern Diesel und 15,8 Tonnen CO₂-Emissionen pro Lkw entspricht.

Diese Daten verdeutlichen, dass autonomes Fahren nicht mehr nur ein Zukunftskonzept ist, sondern eine kommerziell nutzbare Technologie, die messbare finanzielle und betriebliche Vorteile bietet.