UBS stuft 1&1 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 24,30 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (24. November 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,30

Kursziel alt: 24,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

