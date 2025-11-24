Strategy: Geschäftsmodell der Bitcoin-Treasury gerät ins Wanken

Der Absturz fällt in eine Phase, in der Bitcoin selbst innerhalb weniger Wochen von 126.000 auf etwas über 80.000 Dollar gefallen ist. Strategy hat seine Bitcoin-Bestände zu durchschnittlich 74.400 US-Dollar eingekauft. Richtig brenzlig wird es, wenn die Talfahrt anhält und die Kryptowährung unter diese Marke fällt.

Der Sinkflug von Strategy , früher MicroStrategy, ist brutal. Die Aktie des Unternehmens von Michael Saylor, das einst als Softwareanbieter begann und heute als global bekannteste Bitcoin-Treasury gilt, hat gegenüber ihrem Hoch des vergangenen Jahres rund 70 Prozent verloren.

Während der gesamte Sektor der Krypto-Treasuries unter Druck steht, geraten bei Strategy plötzlich jene Grundpfeiler ins Wanken, auf denen das Geschäftsmodell seit 2020 aufgebaut wurde. Die Frage drängt sich damit auf, ob Strategy und auch ähnlich aufgebaute Unternehmen wie Mara Holdings, Riot Platforms, Hut 8 und Metaplanet aus Japan scheitern könnten.

Ein Blick auf die Struktur zeigt, dass der Druck nicht allein vom Bitcoin-Kurs kommt. 2025 finanzierte Strategy seine aggressiven Käufe fast ausschließlich über die Ausgabe von so genanntem Perpetual Preferred Stock (PPS). Dabei handelt es sich um ewig laufende Vorzugsaktien mit festen Dividenden, die wie eine Mischung aus Aktie und Anleihe funktionieren und vom Unternehmen nie zurückgezahlt werden müssen. Die Einnahmen aus den Emissionen sollten stabile Mittel für den massiven Bitcoin-Aufbau liefern.

Doch die Renditen dieser Papiere sind inzwischen zweistellig, und die Kurse teilweise weit unter Ausgabepreis gefallen. Die Finanzierungskosten steigen, und selbst wenn Strategy seine Preferred-Dividenden noch bedienen kann – sei es durch neue Aktien, kleine Verkäufe aus der Bitcoin-Reserve oder Dividenden in Form neu ausgegebener Aktien –, wäre jeder dieser Schritte ein sichtbares Zeichen geschwächten Marktvertrauens. Die Kapitalstruktur verliert ihre Stabilität, und die PPS, einst als clevere Innovation gefeiert, werden zunehmend zur Belastung.

Auch die Zukunft sieht für Strategy alles andere als rosig aus. Der gefährlichste Punkt liegt knapp zwei Jahre in der Zukunft. Am 15. September 2027 haben die Inhaber einer Wandelanleihe über eine Milliarde US-Dollar des Unternehmens erstmals die Möglichkeit, sich in bar auszahlen zu lassen. Sollte Strategy dann tatsächlich Cash liefern müssen, wäre das Unternehmen gezwungen, frisches Kapital zu beschaffen oder Teile seiner Bitcoin-Position aufzulösen – ein Vorgang, der im Falle eines anhaltenden Bärenmarkts schwerwiegende Konsequenzen hätte.

Noch unmittelbarer ist jedoch die Bedrohung durch den Indexanbieter MSCI. Er erwägt derzeit eine Regeländerung, die Firmen mit mehr als 50 Prozent Digital-Asset-Anteil aus seinen Leitindizes ausschließen würde. Strategy liegt extrem über dieser Schwelle: Die Bilanz wird nahezu vollständig von rund 650.000 Bitcoins dominiert. Nach Berechnungen von JPMorgan könnten ein Ausschluss aus den MSCI-Indizes zu Zwangsverkäufen im Volumen von 2,8 Milliarden US-Dollar führen; sollten weitere Anbieter wie Russell folgen, könnten es bis zu 8,8 Milliarden US-Dollar werden. Da nahezu 9 Milliarden US-Dollar an Strategy-Aktien von passiven Fonds gehalten werden, wäre ein solcher Schritt kein emotionaler Ausverkauf, sondern ein mechanischer. Der Kapitalmarkt würde Strategy schlicht hinausdrücken.

Der Bitcoin-Crash verschärft die Lage weiter. Fällt BTC unter die Marke von rund 74.400 US-Dollar, wäre das gigantische Treasury erstmals "unter Wasser". Das ist etwa der Durchschnittspreis, den Strategy für seine gesamten Bitcoin-Bestände gezahlt hat. Viele Analysten weisen darauf hin, dass dies kein automatischer Margin Call wäre, doch es wäre ein psychologischer Wendepunkt.

Und falls der Markt weiter kippt – einige Chartanalysten warnen vor möglichen Kursen weit unter 50.000 US-Dollar –, könnte das Vertrauen endgültig bröckeln. Strategy hält zwar weiterhin an seinem Modell fest und kaufte selbst in der Abwärtsphase Tausende neuer Bitcoins, aber der Markt straft diesen Mut inzwischen ab: Die Aktie ist in wenigen Wochen um 40 Prozent eingebrochen.

Steht Strategy also wirklich vor dem Aus? Kurzfristig betrachtet: nein. Die Liquidität reicht, das operative Softwaregeschäft existiert weiterhin, die Firma hat Optionen. Doch die Kombination aus Kapitalmarktdruck, möglichem Indexausschluss, teurer werdender Finanzierung und einem Bitcoin-Markt, der seine eigene Stabilität verloren hat, lässt die Risiken rapide steigen. Strategy ist nicht am Ende – aber zum ersten Mal seit Beginn der Bitcoin-Treasury-Strategie rückt das Risiko, dass das Modell kippen könnte, in greifbare Nähe.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion